Nieuw op Netflix in week 1: Room, Mama en American Assassin

We zijn begonnen aan een nieuw jaar! Ook in week 1 van 2022 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de horrorfilm Mama, die je sowieso de stuipen op het lijf zal jagen. Tipje: misschien niet in je eentje kijken in het donker.

Daarnaast kun je ook kijken naar actiefilms als American Assassin en Huntsman: Winter’s War. Oké, die laatste gaat ook deels over Sneeuwwitje, maar alsnog is het een actiefilm.

Nieuw op Netflix in week 1

1. Mama

Film

Genre: horror

Als je écht zin hebt om te griezelen, zet dit weekend dan Mama aan. In deze film zie je twee jonge meisjes die verdwenen op de dag dat hun moeder vermoord werd. Sowieso al niet erg gezellig, maar na haar dood groeiden de meisjes ook nog eens op in de wildernis. Wanneer ze dan teruggevonden worden, krijgen ze een nieuw thuis bij een vriend van hun vader. Maar hun moeder, die is gewoon mee. Nachtelijk gefluister, knipperende lichten, praten tegen de muur: deze film heeft het allemaal. Na deze film zul je zelfs je eigen moeder geen ‘mama’ meer noemen, maar gewoon Els. Ofzo.

2. American Assassin

Film

Genre: actie

Een Amerikaanse jongen met een nogal beladen verleden (ouders jong overleden, vriendin voor zijn ogen neergeschoten) krijgt een baantje bij de CIA. Klinkt dat als een goed idee? Misschien niet helemaal, maar in American Assassin is dat toch wat er gebeurt. Mitch en veteraan Stan krijgen namelijk een opdracht van de CIA: het tegenhouden een wereldoorlog in het Midden-Oosten. Het duo ontdekt namelijk een patroon in veel aanslagen.

3. Huntsman: Winter’s War

Film

Genre: actie

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand: dat komt je vast bekend voor. Deze film is Sneeuwwitje, maar dan in een stoer actiefilm-jasje. Koningin Freya is op zoek naar die magische spiegel, die haar de machtigste persoon in het koninkrijk zal maken. Met die spiegel wekt ze haar zus Ravenna tot leven en samen hebben ze meer macht dan ooit. Maar of dat goed uitpakt voor ze?

Nieuwe titels op Netflix

4. Room

Film

Genre: thriller

Een jongetje groeit op in een kamer van drie bij drie en is ervan overtuigd dat dat zijn hele wereld is. Wat hij niet weet, is dat zijn moeder jaren geleden ontvoerd is en hem in gevangenschap heeft gekregen. Om hem te beschermen, verzint ze een verhaal. Maar als moeder en zoon dan een kans krijgen om te ontsnappen, grijpen ze die. Daarna moeten ze aanpassen aan de echte wereld, maar Jack is alleen maar eindeloos gefascineerd.

5. Theory of Everything

Film

Genre: biografie

Het levensverhaal van genie Stephen Hawking, gespeeld door Eddie Redmayne (bekend van Fantastic Beasts). Toen Hawking op 21-jarige leeftijd de diagnose ALS kreeg, verwachtten mensen niet veel meer van hem. Maar zoals we allemaal weten, bereikte hij grootse dingen. In Theory of Everything zie je hoe hij prestatie na prestatie neerzet, maar ook zijn liefdesverhaal met jeugdliefde Jane, met wie hij tot 1995 samen was.

