GGD GHOR: labs bereiken maximale capaciteit coronatesten

Het is flink druk in de laboratoria die vaststellen of geteste mensen besmet zijn met het coronavirus. De labs bereiken vandaag zelfs hun maximale capaciteit van 150.000 testmonsters per dag. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

Het is niet mogelijk om meer mensen te testen dan nu al gebeurt. Daardoor kan het gebeuren dat mensen langer moeten wachten op hun test wanneer ze proberen een afspraak te maken. Wel gaan commerciële aanbieders vanaf eind deze week helpen, zodat de capaciteit kan worden opgevoerd.

GGD’en voerden 950.000 coronatesten uit

Een groot aantal mensen laat de laatste tijd een coronatest afnemen. Dat waren er in de laatste week 950.000, een recordaantal testen voor de GGD.

Vanochtend werd het telefoonnummer van de GGD voor testafspraken 390.000 keer gebeld. „Vorige week op datzelfde tijdstip stond de teller op 80.000″, aldus de GGD-koepel. Op de callcenters worden meer mensen ingezet, het aantal medewerkers wordt de komende week uitgebreid van 5300 naar 7000.

Iets meer patiënten in ziekenhuizen, lagere bezetting ic’s

In de ziekenhuizen neemt ondertussen de bezetting iets toe. In totaal liggen er nu nog 1141 patiënten met het coronavirus onder de leden. Dat zijn er 48 meer dan gisteren, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Maar op de intensive care nam het aantal coronapatiënten af. Daar liggen momenteel nog 262 coronapatiënten, 13 minder dan gisteren. Op de verpleegafdelingen liggen 879 coronapatiënten. Dat zijn er 61 meer dan de voorgaande dag. Uit onderzoek uit Israël blijkt overigens dat een vierde vaccinatie nóg beter beschermt tegen ernstige ziekte.

In de afgelopen 24 uur werden er 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 127 nieuwe patiënten binnengebracht. In de afgelopen 24 uur zijn er 64.757 meldingen van positieve coronatests binnengekomen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De laatste dagen komen er al steeds hoge aantallen positieve tests binnen, maar het werkelijke aantal ligt hoger. De GGD’en werken namelijk met een achterstand als het gaat om het verwerken van de tests. Ze komen dus niet allemaal door. De achterstand staat inmiddels op 46.000.