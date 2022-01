Stellen schaamteloos openhartig vanuit de slaapkamer in 16 delen Naar bed

Houd je van mensen die schaamteloos openhartig vertellen over hun belevenissen en gedrag in de slaapkamer? Dan zit je met Naar bed van de VPRO de komende maand geramd. Want schaamteloos en openhartig, dat is het.

Metro zag Naar bed alvast, voor Blik op de Buis. In deze tv-rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe en opvallende programma’s van de reguliere zenders en streamingdiensten. De verslaggever is nu al fan van Naar bed.

Wipkip voor als je naar bed gaat

„Ik was wel heel erg van de mooie vrouwen aan de buitenkant”, is de eerste zin van de NPO-reeks. Het zijn woorden van Ronald (54). Wijzend op zijn lief, naast hem in bed: „Maar zij is heel mooi aan de binnenkant. Niet zo fraai aan de buitenkant helaas, maar een heel mooi mens.” Okay…

Zo begint Naar bed en dan weet je het wel als het om eerlijkheid vanuit de slaapkamer gaat. Ronalds lief is overigens de Rotterdamse Caroline (55). Als je bij bovenstaande quote meteen een wegtrekker krijgt, dan moeten we erbij vermelden dat Caroline door een ziekte een wat opgeblazen hoofd heeft. Dat zij niet moeders mooiste is, geeft zij meteen toe. Verder is het een hilarisch mens. Alweer schaamteloos: „We hebben elkaar ontmoet via internet. Ik stond daar bij ‘Ondeugende mama’s’. We waren allebei niet echt op zoek naar een relatie, maar meer naar een wipkip.” Behalve over ‘het wipkippen’ gaat het bij Ronald en Caroline ook gewoon over aan welke kant je ligt.

Camera in de slaapkamer, dat is het

Een relatie werd het tussen de huidige tortelduiven toch. En zo krijgt de tv-kijker zestien afleveringen Naar bed lang mooie, goudeerlijke verhalen vanuit de Nederlandse slaapkamers. Van maandag tot en met donderdag biedt de VPRO hapklare brokken van zo’n twintig minuten. Zonder poespas. We zien mensen in bed liggen, er staat een camera in de slaapkamer en zij vertellen. Meer dan dat is het niet, maar wel zo heerlijk om naar te kijken (en vooral naar te luisteren).

Een voice-over begint elke uitzending met ‘warme lijven en koude voeten…’ En dan: „Elke avond stappen geliefden bij elkaar in bed. Met verwachtingen, teleurstellingen en een bonzend hart. Iedere keer glijden we weer tussen de lakens van een ander. Om zo een inkijkje te krijgen in hun relatie. Dus hup, naar bed!”

Van alles komt er in Naar bed langs

Veel meer openhartigheid zullen we nog niet verklappen. Of nou ja, nog eentje dan. Jan (61), die in bed ligt met alweer een Caroline (58), zegt: „Wij verliezen ons niet in seks, wij vinden elkaar in seks.” In de eerste aflevering zag Metro ook de verliefde heren Axe (41) en Robin (33), met een teddybeer aan het hoofdeinde tussen hen in. En zo komt er in Naar bed de komende weken van alles langs. Jong, oud, gay, hetero en alles wat daar maar tussen kan zitten.

VPRO weet het met nog meer lokkende teksten mooi te verpakken: „Met vlinders in de buik, misselijk van jaloezie, vermoeid van de sleur, op zoek naar spanning of boos om de kleinste dingen… Stellen bespreken in Naar bed hun relatie vanuit de meest intieme plek van het huis.”

Leuk leuk leuk, dit programma. Al hebben we geen idee waarom al deze mensen eigenlijk vanuit hun bed meedoen. We hebben de komende maand in ieder geval weer iets te doen.

Naar bed is van maandag tot en met donderdag vier weken lang rond 22.00 uur bij de VPRO op NPO 3 te zien.

Aantal blikken uit 5: 4.