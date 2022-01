Man opent vuur in collegezaal in Heidelberg, Duitsland

Een man met een vuurwapen heeft meerdere mensen verwond in een collegezaal in het Duitse Heidelberg. De dader is dood, meldt de politie. Die heeft nog geen details bekendgemaakt over wat precies is voorgevallen. Persbureau DPA meldt dat er zeker vier gewonden zijn gevallen, op basis van ingewijden.

Op social media gaat ook een foto rond van een chatbericht naar mogelijk studenten of leraren van de school. Daarin staat dat de dader meerdere mensen heeft geraakt en dat de politie naar hem op zoek is. In een ander bericht staat dat de dader met een ‘lang wapen’ meerdere mensen verwondde.



