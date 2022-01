Cultuursector klaagt over ‘onwerkbare’ coronaplanning kabinet

De cultuursector wordt „horendol” van de gebrekkige planning en communicatie van het kabinet over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. De huidige restricties, waardoor alle theaters gesloten zijn, lopen vrijdag af. Pas die dag maakt het kabinet bekend hoe de situatie vervolgens zal zijn.

„We hebben dit al zo vaak aangekaart de afgelopen twee jaar”, stelt waarnemend directeur Siebe Weide van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). „Maak een duidelijk overzicht van welke maatregelen en welk steunpakket je aan welk besmettingsrisico koppelt. We snappen dat het kabinet bij het nemen van besluiten vooral kijkt naar de epidemiologische criteria. Maar denk alsjeblieft ook aan de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid voor de verschillende sectoren.”

Frustratie bij cultuursector

Als de theaters zaterdag weer de deuren zouden mogen openen, dan is het praktisch onmogelijk dat er zaterdagavond weer gespeeld wordt, stelt Weide. „We hebben tussen de een en twee weken nodig om alles weer op te starten. Het lijkt maar alsof het kabinet dat niet wil snappen.”

Veel grote producenten hebben besloten de voorstellingen die voor dit weekend gepland stonden te annuleren. Zo hebben cabaretiers als Johan Goossens en Sanne Wallis de Vries hun geplande shows de komende week al uit voorzorg geschrapt, meldt Theaterbureau De Mannen. Acteur Martijn Fischer meldde dinsdag in RTL Boulevard dat producent Stage Entertainment ook een serie shows van de Hazes-musical Zij gelooft in mij uit voorzorg heeft geschrapt.

Opbouwen en weer afbreken

Een vreemde situatie doet zich ook voor met de concertreeks Vrienden van Amstel Live. Omdat er een minieme kans is dat het grote concert zaterdag wel doorgaat, moeten de verschillende podia en de bijbehorende installatie worden opgebouwd. Maar de organisatoren rekenen er eigenlijk al op dat het kabinet vrijdag weer slecht nieuws heeft.

In België mogen de theaters sinds een aantal weken weer open. In ons buurland kunnen maximaal 200 toeschouwers met mondmasker en coronatoegangsbewijs nu gezamenlijk in een theater of een bioscoop zitten. De verwachting is dat er door dit besluit steeds meer Nederlanders een trip over de grens overwegen.

Het kabinet beslist vrijdag over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Aansluitend volgt om 19.00 uur weer een persconferentie.