Lockdown winkels of niet, kledingzaak gaat wc-papier verkopen

Een kledingwinkel in Apeldoorn is van plan om vanaf zaterdag ‘essentieel te zijn’. Hoe? Door wc-papier te gaan verkopen. En kattenvoer en lenzenvloeistof. Lockdown of niet, Inez Scheper is niet meer van haar idee af te brengen. Zie het als een statement, zo is haar gedachte.

Inez Scheper is eigenaresse van kledingspeciaalzaak House of Tall. „De lockdown kan gewoon niet nog langer doorgaan. Wij gaan eraan onderdoor”, zegt de Gelderse onderneemster. Onder het mom van ‘essentiële’ winkel gaat ze in haar kledingwinkel daarom ook WC papier verkopen.

Landelijke campagne voor open winkels

Inez Scheper staat niet alleen. Met een landelijke campagne lanceren de branches van INretail, Vakcentrum en RND vandaag de boodschap ‘open winkels, daar worden we samen blij van’. Die boodschap is als veel andere branches deze dagen richting de corona-persconferentie: gooi alles open, bij ons kan het veilig. In veel winkels worden posters opgehangen.

De reden waarom Inez haar winkels zaterdag opent, is tweeledig. Enerzijds heeft ze de omzet hard nodig om het hoofd boven water te houden. Maar anderzijds wil ze vooral een statement maken, want ze is het niet eens met de regels omtrent de lockdown. Met name het onderscheid van essentiële en niet-essentiële winkels vindt ze erg vreemd. Zijn alcoholische dranken een eerste levensbehoefte? En waarom mogen een Kruidvat, supermarkt en Makro wel kleding en andere non-food artikelen verkopen? „Dus ik verkoop vanaf zaterdag ook wc-papier, kattenvoer, paracetamol, lenzenvloeistof, melk en koekjes. Dan val ik ook onder een essentiële winkel. Dus men kan niet alleen voor kleding voor lange mensen bij ons terecht, maar ook voor de ‘grote boodschap’”, zegt Inez, die er zelf om moet lachen.



Maar er is meestal geen lach, maar frustratie: „Ik wil graag ondernemen, maar dat wordt nu onmogelijk gemaakt. Stel je voor dat je zelf twee of drie maanden geen salaris krijgt, maar wel je huur, boodschappen en vaste lasten moet betalen? En dan hoef je nog niet eens personeelskosten te betalen. Dan kom jij toch ook voor jezelf op? En voor de overheidssteun komen we niet in aanmerking. Door allerlei regelingen vallen veel ondernemers tussen wal en schip. Dus je moet je eigen broek ophouden.”

Lockdown zonder grenzen dicht is raar

Ook zou Inez liever zien dat bij een lockdown de grenzen worden dichtgegooid. Want nu gaan mensen massaal shoppen in België en Duitsland. De onderneemster vindt het jammer dat deze omzetten niet bij de ondernemers in Nederland terecht komen. „Dat is toch frustrerend? Wij moeten onze winkels sluiten en op een houtje bijten.”

„Begrijp me goed, ik ben niet tegen de corona-maatregelen. Integendeel, deze zijn zeker nodig om het aantal besmettingen te verlagen. Maar feit is dat de huidige lockdown maatregelen niet in een lager aantal besmettingen heeft opgeleverd. De winkels kunnen veilig open, desnoods met een maximum aantal klanten per vierkante meter. Wij hebben onze winkels zo ruim opgezet en ingericht dat er voldoende afstand gehouden kan worden. En dat kun je niet zeggen van veel supermarkten of drogisterijen waar men hutje mutje op elkaar staat”.