16 jaar cel voor Jos B. in zaak Nicky Verstappen

Na 25 jaar in de zaak van Nicky Verstappen is de kogel door de kerk. Jos B. is veroordeeld tot zestien jaar cel voor het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde dat B. schuldig is, ondanks de nadrukkelijke ontkenning van B. Met die ontkenning heeft B. „onnodig extra leed” toegebracht aan de nabestaanden, aldus het hof.

De familie van Nicky en de advocaten-generaal vielen elkaar na afloop van de uitspraak in de armen. „Vuile hond”, riep de vader naar B. toen hij door de parketpolitie de zaal uitgevoerd werd. In hoger beroep was 20 jaar geëist.

Zaak Nicky Verstappen

Het toen 11-jarige jongetje verdween in nacht van 9 op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven.

Pas in 2018, na een grootschalig DNA-onderzoek waar Peter R. de Vries nauw bij betrokken was, kwam B. in beeld. Toen de naam van Limburger bekend werd, bleek hij echter spoorloos. B., een fanatiek bushcrafter, werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd. DNA-sporen aan de kleding van Nicky zijn cruciaal geweest in de bewijsvoering tegen B. Hij heeft volgens het hof geen geloofwaardige verklaring kunnen geven voor de sporen.

De 59-jarige Limburger ontkent iets met de dood van Nicky te maken te hebben. Hij heeft toegegeven dat hij de jongen destijds had gevonden, maar die was toen volgens B. al overleden. Uit angst – B. heeft een zedenverleden – had hij naar eigen zeggen de vondst nooit durven melden. De rechtbank in Maastricht geloofde dat verhaal niet en veroordeelde hem november 2020 tot een celstraf van 12,5 jaar. Ook het hof noemt de verklaring onaannemelijk. In de oude zaken (die afspeelden in 1984 en 1985) ging B. volgens het hof op dezelfde manier te werk bij het misbruiken van minderjarige jongens.

Peter R. de Vries

De moord op Peter R. de Vries afgelopen juli hing de laatste maanden als een grauwsluier over de zaak. De misdaadverslaggever die altijd aandacht was blijven vragen voor de zaak en gold als een steunpilaar voor de familie Verstappen. De zoon van de misdaadverslaggever, Royce de Vries, neemt de rol van zijn vader over. In een gesprek op Radio 538 zei hij vanmorgen dat hij „het heel fijn vindt om de familie bij te staan”. „Maar ik doe het ook een beetje voor mezelf. Het past ook bij mijn verwerking om dit te doen.”

Dat de aandacht van zijn vader tot een grootschalig DNA-onderzoek heeft geleid en uiteindelijk weer tot de arrestatie van Jos B., is iets waar de zoon van Peter R. de Vries veel belangstelling voor heeft. „Hij heeft er alles aan gedaan om deze mensen te ondersteunen en als ik daar aan terug denk, dan ben ik ongelooflijk trots op hem.”