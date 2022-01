Oorlog in Europa? EU-voorzitter Ursula von der Leyen: ‘Bereiden ons voor op ergste’

Het conflict tussen Rusland en het Westen over Oekraïne loopt flink op. Een grote Russische legermacht stationeert aan de aan de grens van Oekraïne. En de EU vreest voor een invasie. Maar komt er oorlog in Europa? Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat de Europese Unie zich voorbereidt „op het ergste”.

Rusland en Oekraïne liggen al jaren met elkaar in conflict. Maar nu gaat het vooral om het feit dat het Rusland van president Poetin niet wil dat Oekraïne lid zou worden van de NAVO, de Noord-Atlantische Vredesorganisatie tussen westerse landen en de vijand van Rusland. Inmiddels vinden er al weken onderhandelingen en gesprekken plaats tussen de landen.

Oorlog in Europa door spaninningen Oekraïne en Rusland

Een CNN-verslaggeefster stelde vandaag Von der Leyen de prangende vraag. „Komt er oorlog in Europa? Dat moet u inmiddels toch weten na alle weken van onderhandelingen en diplomatiek.” Von der Leyen antwoordt dat de huidige spanningen in Europa te danken zijn aan Rusland. Maar dat de EU hoopt dat onderhandelingen voldoende zijn om escalatie te voorkomen.

Volgens de EU-voorzitter wordt er aan de onderhandelingstafels gekeken naar een oplossing. „Maar we bereiden ons ook voor op het ergste”. Ondertussen onderhandelen alle betrokken partijen verder, maar vreest iedereen voor een invasie van Rusland. De centrale vraag: wat doet Poetin?

Ursula von der Leyen gaat uit van invloed EU

Von der Leyen vertelt tegen CNN dat de „soevereiniteit en integriteit van Oekraïne beschermd moet worden.” Volgens de EU-voorzitter is het zorgwekkend dat Oekraïne inmiddels omringd is door Russische militairen. Von der Leyen noemt het de „grootste legermacht sinds de Tweede Wereldoorlog”. Volgens haar voert Rusland op een dreigende manier druk uit op Oekraïne. Wat „niet getolereerd wordt”, zegt Von der Leyen. „En dat is waar we ons op voorbereiden.”

Rusland gaat ervan uit dat de EU-landen niks tegen hen doen, vanwege de afhankelijkheid van de Russische gas-toevoer. Von der Leyen herhaalt dat als er enige verdergaande vorm van agressie volgt van Rusland richting Oekraïne, dit „grote gevolgen heeft” . De Europese Unie is de grootste handelspartner van Rusland. Daarnaast is de Europese Unie de grootste buitenlandse investeerder in Rusland. „De EU heeft veel invloed en het wordt erg pijnlijk voor Rusland als ze doorgaan met deze dreiging richting Oekraïne.”

Cyberaanvallen

Het Verenigd Koninkrijk waarschuwt vandaag dat bedrijven rekening moeten houden met cyberaanvallen, vanwege de situatie in Oekraïne. Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum meldde afgelopen week al dat veel organisaties en bedrijven zich zorgen maken „over de situatie die momenteel speelt tussen Oekraïne en Rusland”. In het verleden vonden ook al cyberaanvallen plaats als de spanning tussen de landen opliep.