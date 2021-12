Docu over Nicky Verstappen zorgt voor brok in de keel: „Wat mis ik Peter R. de Vries”

De documentaire Een kaarsje voor Nicky Verstappen uit 2018 was vandaag opnieuw te zien op NPO 1. De toch al verdrietige documentaire krijgt een extra lading na de moord op Peter R. de Vries, die zich jarenlang inzette om de zaak van de in 1998 vermoorde Nicky op te lossen.

Kijkers zeggen met tranen in hun ogen naar de documentaire te hebben gekeken. „Och, Peter R. de Vries, wat was je een mooi, gevoelig mens. Wat zal de familie Verstappen je missen, net als velen met hen.”

Peter R. de Vries in de zaak Nicky Verstappen

De zaak van Nicky Verstappen, die in 1998 op elfjarige leeftijd verdween en een dag later dood werd aangetroffen, is jarenlang onopgelost gebleven. Pas in 2018, ruim twintig jaar na zijn dood, werd er een DNA-match met de 55-jarige Jos B. gevonden. De man werd in augustus 2018 in Spanje gearresteerd. Op 10 november dit jaar werd in een hoger beroep twintig jaar cel tegen Jos B. geëist.

Peter R. de Vries onderzocht de zaak namens de familie Verstappen en was tijdens de gehele periode hun grote steun en toeverlaat. Dat de misdaadverslaggever in juli dit jaar werd doodgeschoten, kwam voor de familie Verstappen dan ook als een grote klap. Tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep bedankte Peetje Verstappen, de vader van Nicky, de misdaadverslaggever voor al zijn inspanningen. „Een iemand begreep ons, was er altijd, maar die steun en toeverlaat is er niet meer. Peter was altijd de drijvende kracht achter alles. Nu hij er niet meer is, vallen we in een groot zwart gat. We missen zijn steun, zijn adviezen en bovenal missen we een goede vriend.”

Documentaire Een kaarsje voor Nicky Verstappen

In 2018, na de arrestatie van Jos B., maakte de NPO de documentaire Een kaarsje voor Nicky Verstappen. Hierin blikt de familie Verstappen samen met Peter R. de Vries terug op het drama dat hun leven compleet verwoestte en wordt de belangrijke rol van De Vries voor de familie nog duidelijker. „Niks is voor hem te gek, we kunnen hem altijd bellen”, zegt Femke Verstappen, de zus van Nicky. Vandaag werd de documentaire opnieuw uitgezonden, als eerbetoon aan Nicky Verstappen, maar ook zeker aan Peter R. de Vries. En dat laat kijkers niet onberoerd.

„Met een brok in mijn keel en tranen in de ogen gekeken naar een documentaire over Nicky Verstappen. Wat word ook jij gemist Peter R. de Vries.”, schrijft een van de kijkers op Twitter. „Onbegrijpelijk en onverteerbaar vond Peter R. de Viries het verloop van de zaak van Nicky Verstappen. Onbegrijpelijk en onverteerbaar dat Peter R. de Vries niet meer onder ons is om mensen tot grote steun te zijn”, concludeert iemand anders.



De documentaire Een kaarsje voor Nicky Verstappen is terug te kijken op NPO Start.