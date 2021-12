Dit zijn de 5 podcast-tips van… Patrick van Denderen

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Patrick van Denderen.

Patrick van Denderen werkt al 15 jaar in de Nederlandse media als Branded Content Specialist. Verder is hij voice-over op radio en tv en presenteert hij samen met Peter Oostrom de media podcast De Broadcast. Hierin portretteren zij bekende radio- en tv-presentatoren aan de hand van fragmenten, verhalen en anekdotes.

1. Podbast

Al veel geprezen is de podcast van Bastiaan Meijer. Bastiaan gaat in gesprek met succesvolle bekende Nederlanders en onderzoekt de weg naar succes met zijn gasten. Dit is grotendeels zoals een interview-podcast zou moeten zijn. Niet te lang, maar wel de diepte in. Goed gemonteerd, vooral het overzicht van de betreffende gast in het begin. Met zorg gemaakt!

2. Dit Was De Radio

Harm Edens, Ron Vergouwen en Arjan Snijders kletsen/discussiëren/geven hun mening over radio. In audio praten over audio. Mooi toch. Het mag soms iets positiever, maar de moeite waard om naar te luisteren. Zeker voor de radioliefhebber. Met opvallende radio fragmenten en bloopers van de afgelopen week.

3. Mijn Serie

De podcast voor seriefanaten. Peter en Mandy bespreken alles m.b.t. de laatste series. Ook handig als je zelf door de bomen het bos niet meer ziet op de video streamingdiensten. Niet geheel toevallig wordt deze podcast gemaakt door mijn podcast collega Peter Oostrom (de andere helft van De Broadcast).

4. Deventer Mediazaak

Een hele mooie vorm van podcasting, of meer een ‘audio documentaire’. De Deventer Mediazaak is een zesdelige podcastserie over hoe de Deventer moordzaak ontaardt in een mediazaak. Briljant gemaakt en boeit van begin tot eind.

5. Pa en de Politiek

Pa (Frits Wester) en zoon (Auke Wester) praten over politiek, de samenleving en hun vader-zoon relatie. Erg vermakelijk! Naar eigen zeggen ‘overbruggen ze de generatiekloof met microfoons’ en dat maken ze, naar mijn mening, meer dan waar.