Kabinet voert toch vuurwerkverbod in voor oud en nieuw, op aandringen van gemeenten en ziekenhuizen

Er komt toch een landelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Dat heeft het demissionaire kabinet vrijdag besloten, melden ingewijden. Een dag eerder lekte nog uit dat het kabinet ertoe zou neigen dit jaar tijdens oud en nieuw geen verbod af te kondigen.

Naar aanleiding van dat nieuws deden gemeenten, burgemeesters en ziekenhuizen een dringende oproep aan het kabinet om toch een vuurwerkverbod in te voeren. De druk op de zorg is door de vele coronapatiënten erg hoog en vuurwerkslachtoffers voeren die druk dan onnodig op. Het demissionair kabinet heeft vandaag in de Ministerraad dus besloten gehoor te geven aan deze oproep.

Vuurwerkverbod bleek effectief

Ook nu loopt het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen op en stijgt de druk op de zorg. Daarom pleitten verschillende ziekenhuizen, gemeenten en burgemeesters deze week om dit jaar een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Vorig jaar werd er om dezelfde reden een verbod ingevoerd. Volgens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft die regel „laten zien dat een vuurwerkverbod inderdaad zorgt voor een afname van vuurwerkslachtoffers, en daarmee dus effectief is”.

Uit een rapport van VeiligheidNL is gebleken dat het aantal ongevallen met vuurwerk het afgelopen jaar met 70 procent gedaald was ten opzichte van voorgaande jaren. Ongeveer 400 mensen belandden in het ziekenhuis met letsel, waarvan 108 op de spoedeisende hulp. Dat is een derde vergeleken met het voorgaande jaar. „De kans is zeer groot dat de druk op de zorg en op zorgmedewerkers rond de jaarwisseling nog steeds extreem groot zal zijn. Extra druk door vuurwerkslachtoffers vindt de KNMG op dit moment onverantwoord”, aldus de KMG.

Onnodige slachtoffers geven extra druk

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schreef in een brief aan demissionair veiligheidsminister Ferd Grapperhaus dat zij ook voor de invoering van een algeheel vuurwerkverbod zijn. Volgens hen moet het aantal contacten tussen mensen beperkt worden om verdere besmettingen te voorkomen. Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zorgt juist voor het tegenovergestelde gedrag. Volgens gemeenten en burgemeesters kan een vuurwerkverbod voorkomen dat de zorg nog meer belast wordt, aldus de VNG in de brief aan Grapperhaus.

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 bevestigde dit: „De druk op de ziekenhuizen is op dit moment zo hoog. Er is nog geen kentering in de aantallen besmettingen met corona te zien, het stijgt nog steeds. Vandaag gaan er weer ziekenhuizen op rood, omdat ze het niet meer aankunnen.” Het personeel zit dus niet te wachten op onnodige extra slachtoffers door vuurwerk. „We moeten alles doen om de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden en een deel van de mensen die vuurwerk afsteken, belandt gewoon in het ziekenhuis.”

Toch een vuurwerkverbod

De partij die naar voren trad als voorstander van het afsteken van vuurwerk, is uiteraard de vuurwerkbranche. Die slaakte na de berichtgeving van gisteren een „zucht van verlichting”, meldt voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Hij vondt het ook een „logische beslissing” van de overheid om geen verbod in te voeren,

Maar die komt er nu dus toch. Hugo de Jonge zei voor aanvang van de ministerraad vandaag al dat hij „heel goed” snapt dat de zorg om een vuurwerkverbod roept. „De rek is totaal uit de zorg.” Ook collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei dat het kabinet „de signalen die er nu komen van de artsen en burgemeesters heel serieus moet nemen”.