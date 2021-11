Echtpaar ontsnapt uit quarantainehotel in Badhoevedorp

In Badhoevedorp is een echtpaar uit een quarantainehotel ontsnapt. De Koninklijke Marechaussee heeft het stel op Schiphol aangehouden. De twee zaten in het hotel waar positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika in quarantaine zitten. De man komt uit Spanje en de vrouw uit Portugal. Ze werden aangehouden in een vliegtuig dat naar Spanje zou vertrekken.

Het is nog niet duidelijk hoe het echtpaar uit het hotel heeft kunnen ontsnappen. Het hotel wordt door politie en marechaussee bewaakt. „Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is niet bekend”, laat een woordvoerder van de marechaussee weten volgens NOS.

Ontsnapping quarantainehotel misdrijf

De GGD neemt het stokje over van de marechaussee. De organisatie zal bepalen hoe de verdere quarantaine zal verlopen. „Het overtreden van quarantaineverplichtingen is een misdrijf. Wij maken proces-verbaal op, het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er verder gaat gebeuren.”

Afgelopen weekend bleken in elk geval 13 mensen besmet te zijn met de nieuwe coronamutatie die voor het eerst in Zuid-Afrika werd ontdekt. Vrijdag werden 624 getest, 61 mensen zijn positief getest op corona. Of meer mensen de Omicron-variant hebben, is nog niet bekend.

Mensen in het hotel verblijven bij klachten zeven dagen in het hotel, zonder klachten mogen ze na vijf dagen opnieuw worden getest. Bij een negatieve test mogen ze na vijf dagen thuisisolatie weer naar buiten.

Frustratie onder reizigers

Volgens sommige passagiers is het een mensonterende situatie. Een reiziger vertelde gisteren tegen Radio 1 dat er sprake is van vrijheidsberoving. Als hij geen test zou nemen, moest hij meteen het hotel in.

De GGD snapt de mogelijke frustratie. „Mensen hebben een lange reis achter de rug en verkeren in de veronderstelling dat ze op korte termijn thuis zijn”, schrijft de GGD. „In plaats daarvan worden ze geconfronteerd met een situatie zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt in Nederland.”

Het is niet de eerste keer dat mensen ontsnappen uit een quarantainehotel. In Nieuw-Zeeland gebeurde het afgelopen zomer. Een besmet persoon wist door aan elkaar geknoopte lakens van de vierde verdieping van een hotel naar beneden te komen.