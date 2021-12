Schaatspret op Tweede Kerstdag in het noorden van het land

Bewoners van Noord-Nederland hebben een bijzonder kerstcadeautje gekregen: zij kunnen vandaag volop schaatsen op natuurijs na een koude nacht met temperaturen van -7 graden.

Op verschillende plaatsen in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland kan geschaatst worden op natuurijs van wel 3 tot 5 centimeter dik.

Schaatsen op natuurijs

Ondergelopen weilanden en schaatsbanen: vrijwilligers hebben in de noordelijke provincies vannacht alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat er vandaag geschaatst kon worden. Om 09.00 konden de eerste mensen terecht op bijvoorbeeld de schaatsbaan van Nieuw-Buinen, meldt RTV Drenthe.

Bart Drent, voorzitter van de plaatselijke Schaatsvereniging, ging ervan uit dat er slechts een halve dag geschaatst kon worden. Maar nu gaat het de hele dag vriezen, en is het waarschijnlijk mogelijk om de hele dag te blijven schaatsen, meldt hij aan de zender. Wel tot uiterlijk 17.00 uur, want dan moet vanwege de avondlockdown ook de schaatsbaan dicht. Ook mogen mensen met maximaal twee personen naast elkaar schaatsen, moet er anderhalve meter afstand worden gehouden en blijven de kleedkamer en horeca gesloten. Drent bekijkt mogelijkheden om via de plaatselijke horeca toch koffie en thee te kunnen serveren.

Voorlopig laatste dag met ijs

Wel wordt er in de loop van de middag neerslag verwacht, die later vandaag ook Noord-Holland bereikt. Omdat de temperatuur daar zo laag is, kan daar vannacht veel ijzel ontstaan, waarschuwt Weeronline.nl. In de rest van het land komt de temperatuur later vandaag wel boven de nul en is er dus van schaatsen voorlopig nog geen sprake. Later deze week stijgen de temperaturen namelijk naar maar liefst 10 tot 15 graden. Daarom is het vandaag de laatste dag van dit jaar dat er geschaatst kan worden.

Op social media is te zien hoe veel mensen volop genieten van deze dag op het ijs. „Een mooiere kerst kun je je toch niet wensen?”, klinkt het.



2e kerstdag, lekker #schaatsen op #natuurijs! Een veel mooiere kerst kan je toch niet wensen? pic.twitter.com/UVlvaGzvo6 — Jaap Jonker (@Jaap_Jonker9) December 26, 2021