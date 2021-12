Waarschuwingen voor ijzige kou: gevoelstemperatuur van -15 graden

Het is een ijskoude Tweede Kerstdag, met een gevoelstemperatuur van maar liefst -15 graden. Met name in het noordoosten van het land is het koud en kan het ook flink glad worden. De ANWB en KNMI waarschuwen mensen die vandaag op pad gaan.

De KNMI heeft code geel afgekondigd, en ook de ANWB meldt dat mensen die op weg gaan zich goed voor moeten bereiden op de kou en ijzel.

Voorbereid de weg op

De combinatie van kou en wind maakt voorzorgsmaatregelen noodzakelijk, aldus een woordvoerder van de ANWB. Zo kan onderkoeling worden voorkomen wanneer je met de auto langs de weg strandt. Ook is code geel voor wandelaars en fietsers een nuttige waarschuwing om ervoor te zorgen dat ze de juiste spullen bij zich hebben.

Volgens de woordvoerder is het belangrijk warm gekleed op pad te gaan, omdat het uitzonderlijk koud kan worden. „Als er sneeuw ligt zie je dat en verwacht je dat het koud is, nu niet.” Op de website van de ANWB staan tips: „Houd voor u vertrekt de berichten in de gaten. Zorg voor voldoende brandstof in de tank. Zolang de motor kan draaien, kan het interieur verwarmd worden. Een goede deken kan nooit kwaad, maar het beste tegen onderkoeling werkt goed afsluitende arme kleding. Het is dus niet zo gek om een skibroek in de kofferbak te hebben liggen”, adviseert Erik Jan, expert bij de ANWB.

Gevoelstemperatuur van -15

Gisteren liet het KNMI al weten dat in Groningen en Friesland vanaf gisteravond code geel geldt wegens de lage temperaturen. Het komt niet vaak voor dat het KNMI een waarschuwingscode afroept vanwege kou. Code geel wordt van kracht bij een ‘windchill’, of gevoelstemperatuur, vanaf -15 graden. Volgens een woordvoerder werd in februari van dit jaar nog gewaarschuwd voor de lage temperaturen tijdens sneeuwstorm Darcy, die over Nederland raasde. „En de waarschuwing voor kou voordien is alweer enkele jaren geleden.” Bij een verwachte gevoelstemperatuur van -20 is er zelfs sprake van code oranje. In het noordoosten van het land is code geel vandaag ook van kracht vanwege ijzel.