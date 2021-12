Oproep om kappers te openen: ‘Zo voorkom je illegaal knippen’

Kappersbond ANKO doet een oproep aan het kabinet om kappers snel weer te openen. „Kappers open lost drie problemen op.”

Tijdens de tweede lockdown begin dit jaar bleek uit onderzoek dat de consument de kappers als een van de eerste branches weer geopend wilde hebben. Ook nu tijdens de derde lockdown wordt de kapper weer volgens de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) gemist. „De bereidheid van Nederlanders om hun ‘coronacoupe’ te trotseren staat onder druk”, meldt de bond vandaag. Er wordt een dringend beroep op kappers gedaan om toch te knippen. Toen de kapsalons kort voor kerst dicht dreigden te gaan, ontstonden rijen om nog snel een kerstcoupe te scoren.

‘Wanhoop onder de kappers’

Tegelijkertijd ziet ANKO de wanhoop in de branche groeien. Vooral omdat ondernemers „die nog niet bedrijfseconomisch en mentaal hersteld zijn van de vorige twee lockdowns” wederom buiten de steunmaatregelen vallen. De bond noemt dit een negatieve combinatie van factoren, maar ziet een eenvoudige oplossing: gereguleerde heropening van de kappersbranche.

De overheid bestempelt de kappersbranche als ‘niet-essentieel’, maar de Nederlandse bevolking ziet dat duidelijk anders, stelt ANKO. „Diezelfde overheid biedt gedetineerden eens in de zes weken een gratis knipbeurt aan vanuit hun ‘zorgplicht’”, zegt voorzitter Maurice Crusio. „Bovendien weten we allemaal dat de coronacrisis een negatief effect heeft op onze geestelijke gezondheid. Kappers dragen juist bij aan ons mentaal welzijn. In België noemde de premier dat zelfs als reden om de kappersbranche daar versneld te heropenen na een lockdown.”

In februari kwam er ook een noodkreet van de gezamenlijke kapsalons in ons land. „Laat ons knippen“, klonkt het toen ‘ze het niet meer wisten’. Gisteren meldde de Telegraaf dat er morgen een landelijke protestactie door de kappers wordt gehouden.



Kappers bereiden zich voor op massale protestactie: ’Knip desnoods je hond’…. https://t.co/OmCObJ4F7V — DeKapsalonMakelaar (@gertvanmourik) December 29, 2021

Drie voordelen als kappers open gaan

Heropening van de kappers kan volgens de ANKO „veilig en verantwoord en lost drie problemen op”.

• 1. „De meeste besmettingen vinden nog altijd achter de voordeur plaats. Heropening van de kappers voorkomt het illegaal en ongereguleerd knippen ‘achter die voordeur’ en daarmee een beperking van het aantal besmettingen. Dit gebeurt al weer meer dan tijdens de tweede lockdown. En zal vermoedelijk nog meer toenemen.”

• 2. „Ondanks het beeld dat de overheid graag schetst, is er nauwelijks overheidssteun voor kappers. Niet omdat er geen geld beschikbaar is, maar omdat de systematiek niet aansluit bij de kapperspraktijk en de lockdowns. De kappersbranche is op last van de overheid voor de derde keer gesloten in de belangrijkste periode van het jaar. Er zijn geen inkomsten en de branche komt niet of nauwelijks in aanmerking voor steun. Loon van medewerkers, vaste lasten, de eigen ondernemersinkomsten: het moet allemaal uit eigen zak betaald worden. Dit door ondernemers die nog niet hersteld zijn van de vorige twee lockdowns. Heropening van de branche betekent dat kappers hun eigen broek weer kunnen ophouden . Zo kan de steun gaan naar branches die écht niet verantwoord open kunnen.

Leed in de verzorgingshuizen

3. „Het beroepsverbod voor kappers betekent ook dat de haren van bewoners in verzorgingshuizen niet meer gewassen worden. Dat eenzame ouderen hun bezoekje aan de kapper moeten missen. En dat we allemaal langzamerhand met minder zelfvertrouwen in de spiegel kijken. Heropening van de kappers geeft een boost aan het mentale welzijn.”

ANKO eindigt de oproep van vandaag met: „Het kán: heropening is niet risicovol.” Of het kabinet aan de oproep van de kappers gehoor geeft, is nog even afwachten. De eerstvolgende corona-persconferentie is niet eerder dan volgende week.