Noodkreet van kappers die het niet meer weten: Laat ons knippen

Veel kappers zitten met de handen in het haar. Ze hebben de gedwongen sluiting lang vol kunnen houden, maar nu klinkt de noodkreet: Laat ons knippen! Dat zullen veel Nederlanders met enorme haardossen ook graag willen.

De kappers hielden gisteravond bij hun noodkreet een vriendelijke actie: #lichtvoordathetuitgaat.

Kappers zingen op YouTube over opening

Een groep van 5700 kapsalons, met samen 23.000 werknemers, doet een oproep aan de politiek. De kappers zeggen dat ze door de coronacrisis op punt van omvallen staan en dat de steunregelingen niet voldoende zijn. De beroepsgroep die zo graag de deuren weer wil openen, heeft ook een lied op YouTube gezet. Daarbij is een tekst gemaakt op Mag Ik Dan Bij Jou van Claudia de Breij.

„De lockdowns hebben ons keihard getroffen. We zijn nu al bijna zestien weken dicht zonder alternatieve inkomsten. Dit terwijl onze forse loonkosten, huur of hypotheek en andere vaste lasten blijven doorlopen”, stellen de kappers die vallen onder de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO).

Kappers sluiten leningen

En ook: „Om onze medewerkers te kunnen doorbetalen, hebben we onze financiële reserves aangesproken. We hebben betalingen als huur en belastingen uitgesteld, sommigen hebben leningen afgesloten. Het gaat ons jaren kosten om deze schulden af te betalen. De steunmaatregelen zijn voor ons minder geschikt en niet toereikend”, luidt de noodkreet van de kappers.

De kappers vragen de politiek snel met hen om de tafel te gaan zitten. „Ga met ons in gesprek voordat het voor veel kapsalons te laat is. De kapsalons met personeel zijn tenslotte de motor van de kappersbranche”, betogen ze.

Actie #lichtvoordathetuitgaat

Veel kapperszaken door heel Nederland hielden gisteravond een twee uur durende actie waarbij ze de lichten in hun salon aandeden, onder het motto ‘licht aan voordat het uitgaat’. Daarmee wilden ze op een sympathieke maar duidelijke manier aandacht vragen voor de nijpende situatie waarin ze verkeren. Hier zie je drie voorbeelden van de actie op Instagram.



Dinsdag geven demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge een persconferentie over het vervolg van de coronamaatregelen. Het is nog onduidelijk of de kappers van ons land hierbij aan bod komen.