Coronaprotest Amsterdam, maar de ME wil staken en thuisblijven

Terwijl een coronaprotest in Amsterdam wordt voorbereid voor komende zondag, wil de ME zelf protesteren. Wat wil zeggen: staken en dus niet in actie komen bij de demonstratie in de hoofdstad.

De Mobiele Eenheid in Amsterdam gaat zondag in staking. Die dag is de ME „in volle sterkte” opgeroepen voor een demonstratie tegen het coronabeleid. Vicevoorzitter Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB) heeft de staking aan De Telegraaf bevestigd. De politievakbonden verwachten de aanzegging van de actie vandaag te versturen, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Coronaprotest nog niet officieel aangekondigd

De ME-staking wordt in stilte voorbereid en is nog niet officieel aangekondigd. De demonstratie kwam het Dagblad van het Noorden gisteren ter ore bij de werkonderbreking van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel. NPB-voorman Springer leidde in Ter Apel namens de vier gezamenlijke politiebonden de aftrap van een reeks politie-acties. Die worden door het hele land gehouden in aanloop naar de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao. In Ter Apel vertelden zestig werknemers van de Vreemdelingenpolitie hoe zij gebukt gaan onder de toegenomen werkdruk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De politiebonden roepen de medewerkers van de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel op dinsdag 28 december om 11:00 uur het werk neer te leggen uit protest tegen de veel te hoge werk- en roosterdruk waaraan politiemensen al jaren blootgesteld worden. pic.twitter.com/OgTf9dpLfR — Nederlandse Politiebond (NPB) (@NPBactueel) December 24, 2021

„Dit is nog maar het begin”, zegt Mahmut Kaptan, aanvoerder van de acties in Noord-Nederland. Het wringt op alle afdelingen binnen het politieapparaat in Nederland, zeggen hij en Springer. Er moeten volgens de bonden 18.000 fte bij komen. Dat is volgens hen nodig om het steeds grotere takenpakket van de politie op een acceptabele en gezonde manier te kunnen uitvoeren. „We hebben er geen vertrouwen in dat minister Grapperhaus of politiek Den Haag ons tegemoet gaan komen.”

Amsterdam rekent op grote opkomst bij de demonstratie

Gemeente Amsterdam verwacht dat er veel mensen op het coronaprotest tegen de lockdown en vaccinaties afkomen. Volgens de Telegraaf verwachten burgemeester Femke Halsema en collega’s twee pelotons ME, met zestien busjes met elk acht ME’ers. Bij eerdere coronademonstraties in de hoofdstad moest het Museumplein vaak worden ‘leeg geveegd’. Een coronaprotest in ons land blijft regelmatig niet bij een protest alleen, maar mondde meermaals uit in forse rellen.

De demonstraties zetten in Nederland tot nu toe geen zoden aan de dijk. In België boekte een coronaprotest van de cultuursector op tweede kerstdag wel succes. Na een gang naar de Raad van State, moest de Belgische regering gisteravond tot heropening van bioscopen en theaters overgaan. Wel gelden er daarbij nog regels: een maximum van tweehonderd bezoekers en kijken met een mondkapje op.

Snelle actie Femke Halsema verwacht

De eerder genoemde Gerrit van de Kamp „sluit niet uit” dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een kort geding aanspant om de politiestaking te voorkomen. Een woordvoerder van Halsema wil nog niet reageren in afwachting van de aanzegging.

De beoogde staking van zondag maakt deel uit van de estafetteactie Wake-up call 2022. Daarmee willen de politiebonden aandacht vragen voor de capaciteitsproblemen bij de politie.