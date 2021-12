Onderzoeken: ziekteverloop omikron milder dan bij delta

Het ziekteverloop bij mensen die besmet raken met de omikronvariant van het coronavirus is milder dan bij delta. Dat komt naar voren uit een Zuid-Afrikaanse studie en volgens nieuwssite Politico ook uit voorlopige Britse onderzoeksresultaten.

De kans op een ziekenhuisopname na besmetting met de omikronvariant lijkt 80 procent kleiner te zijn, meldt het Nationale Instituut van Besmettelijke Ziektes (NICD) in Zuid-Afrika. Bij de studie, die nog niet door andere experts is beoordeeld, wordt als kanttekening geplaatst dat de gegevens over delta en omikron in verschillende periodes zijn verzameld. In de periode van omikron had Zuid-Afrika een hogere bevolkingsimmuniteit.

Ziekteverloop omikron milder

Politico kreeg inzage in nog niet gepubliceerde gegevens van de Britse gezondheidsdienst UKHSA. Die instantie zou concluderen dat omikron weliswaar iets milder is, maar nog steeds kan leiden tot een groot aantal ziekenhuisopnames. Dat komt onder meer doordat de variant zeer besmettelijk is. Daardoor kan het aantal coronagevallen omhoogschieten, met meer ziekenhuisopnames tot gevolg.

Mensen kunnen ook na een omikronbesmetting nog steeds ernstig ziek worden en overlijden. UKHSA gaat naar verwachting ook mededelen dat twee vaccindoses geen sterke bescherming bieden tegen de variant, schrijft de nieuwssite. Een booster zou de kans op besmetting en ziekenhuisopname wel aanzienlijk verkleinen.

Omikron, op 24 november ontdekt door Zuid-Afrikaanse wetenschappers, heeft in Zuid-Afrika geleid tot een recordaantal besmettingen. Er vinden wel minder ziekenhuisopnames en sterfgevallen plaats dan tijdens eerdere besmettingsgolven in dat land. De variant is inmiddels in veel landen vastgesteld. In Europa verdringt omikron delta als de variant die het meest voorkomt. Dat was voor Nederland en andere landen aanleiding om meer maatregelen te nemen en burgers snel boosters te geven, zodat ze beter zijn beschermd tegen de nieuwe variant.

Lockdown

Juist vanwege de opmars van de omikronvariant zitten we weer in een lockdown. Het OMT had namelijk een advies uitgebracht over de mutatie. Bronnen noemden dat advies ‘alarmerend’. Uit voorzorg besloot het kabinet toen een lockdown in te voeren. Vanwege de omikronvariant verwachtten de leiders van dit land dat er een piek in de besmettingscijfers zou komen. Door de lockdown in te voeren, zouden we tijd moeten winnen voor de boostercampagne.

In Amsterdam is omikron al bijna dominant. Bijna de helft van de Amsterdammers die besmet is met corona, heeft namelijk die variant. Door heel het land is het percentage omikron-besmettingen zo’n 10 tot 15 procent. Amsterdam is koploper met het aantal besmettingen met deze variant van het coronavirus.