Kijkers zijn keihard voor ‘falende’ JA21-leider Joost Eerdmans bij Slimste Mens

Politicus Joost Eerdmans van JA21 schoof gisteravond aan bij De Slimste Mens. Hij nam het op tegen acteur Jacob Derwig en actrice Randy Fokke, wat voor Eerdmans een pittige strijd bleek. Maar vooral online lag hij in de vuurlinie.

Op Twitter lieten kijkers zich niet al te mild uit over zijn „falende televisie-moment”.

Jacob Derwig of Randy Fokke publieksfavoriet?

Acteur Jacob Derwig schoof gisteravond aan voor zijn zevende aflevering. Zijn arsenaal aan algemene kennis doet het al een week goed bij kijkers. Hoewel men er op Twitter niet uitkomt of Derwig of Albert Heijn-gezicht Randy Fokke publieksfavoriet is. Beiden hebben een online fan-base opgebouwd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind @JacobDerwig in #deslimstemens een soort Johann Olav Koss. Je weet vóór de wedstrijd al dat hij gaat winnen, maar het is toch iedere keer weer genieten om hem te zien vlammen. — julisette (@julisette) December 20, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat weet je over thaise curry? Randy: Dat ie in de bonus is! #deslimstemens — Floris Pijnenburg (@FMPijnenburg) December 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind haar van de Appie een superleuk mens. En ook slim. #deslimstemens #deslimste — 𝒟𝓊𝓉𝒸𝒽𝑒𝓈𝓈 (@Dutchy_in_Spain) December 21, 2021

JA21-lid Joost Eerdmans krijgt ervan langs van kijkers op Twitter

Politicus Joost Eerdmans (JA21) maakte gisteravond zijn intrede bij De Slimste Mens. Kijkers komen behoorlijk wat nieuwe dingen over het Kamerlid te weten. Zo staat hij bekend als ‘DJ Jopie’ en draait hij plaatjes voor de Tweede Kamer. „Ik heb ministers en Kamerleden zien dansen van de meest uiteenlopende partijen. Die helemaal uit hun dak gaan. Alles wat op de dansvloer gebeurt, blijft op de dansvloer.” Maar ook vertelt de JA21-leider dat hij een carrière als cabaretier overwoog, ooit konijnen fokte en piano speelt.

Maar naast alle hobby’s en interesses van Eerdmans raken kijkers vooral niet uitgepraat over het „falende” optreden van de politicus. Want volgens hen ontbreekt het Eerdmans nogal aan algemene kennis. Zijn Slimste Mens-avontuur is dan ook van korte duur.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Grappig om te zien dat Joost Eerdmans wel bijdehand uit de hoek kon komen bij #deslimstemens en als het om de quiz zelf ging volledig blokkeerde. — Kan niet leeg zijn (@VeertienTekens) December 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is duidelijk dat #JoostEerdmans gewoon nog nooit in zijn volwassen leven in het #Rijksmuseum is geweest. #deslimstemens Cultuurbarbaar. Oikofoob.

Afgang! — Natasha Gerson (@Sanspareille) December 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn lievelingsmoment was toen ie niet eens “Nachtwacht” kon noemen #deslimstemens https://t.co/BYM76XROcE — Myrte (Taylor’s Version) (@myrtezonderh) December 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kijk niet graag naar #deslimstemens maar voor de kansloze afgang van die vreselijke #JoostEerdmans maak ik graag een uitzondering. — Menno 王 Ong (@MennoOng) December 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wie #deslimstemens heeft gezien, weet nu dat de letters j en a in JA21 niet staan voor Juiste Antwoord. — Martin Bootsma (@meesterlezer) December 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook niet de morele winnaar, DJ Jopie #deslimstemens — Jan van Dijk (@JanvanDijk) December 21, 2021

Joost Eerdmans verliest finale Slimste Mens

Derwig is opnieuw, voor de zevende keer op rij, de ‘Slimste van de dag’. Voorlopig was dit zijn laatste keer voor de komende tijd en hij verschijnt weer terug in de finaleweek.

Eerdmans en Fokke gaan met elkaar de strijd aan in de finale, waar Eerdmans uiteindelijk als de verliezer uitkomt. Vanavond verschijnen twee nieuwe spelers in het programma. Namelijk schrijfster en podcastmaker Marie Lotte Hagen en cabaretière Elke Vierveijzer.

Wil je de hele uitzending van De Slimste Mens bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.