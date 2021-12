Brrr! Koudste nacht van winterseizoen en wordt het een witte kerst?

Heb je vannacht een extra deken erbij gepakt? Of ben je dicht tegen je partner aangekropen? Het was namelijk vannacht de koudste nacht van het winterseizoen. Het kerstweekend wordt ook iets frisser. Maar krijgen we een witte kerst?

In De Bilt werd vanochtend een temperatuur van -6,1 graden gemeten. Vandaag ligt de temperatuur iets boven het vriespunt en dat is weer eens goed koud sinds lange tijd. En zoals voorspeld kon men op sommige plekken in Nederland al schaatsen. Op het water in de Ryptsjerkerpolder werden al de eerste schaatsers gespot. Deze plek in Friesland is traditioneel een van de eerste plekken waar op natuurijs geschaatst wordt.



Vroeg uit de veren deze ochtend. Eerst in een huis met slapende pubers artikel afgerond en daarna rondje hardlopen in #winterwonderland. Koud maar heerlijk. pic.twitter.com/aPPi9wSLpF — Saskia lavrijssen (@SACMLavrijssen) December 22, 2021

Koudste nacht winterseizoen voorbode voor witte kerst?

Morgen is de temperatuur ietsje aangenamer. De ochtend begint morgen met vrieskou, maar in de middag lopen de graden op. De voorspellingen staat op zo’n 5 graden in het zuidwesten. In de avond variëren de temperaturen van 6 graden in het oosten en 9 graden in het westen.

Dit weekend staan natuurlijk de kerstdagen gepland. En hoe zit dat met die witte kerst? Voor kerstavond zal de gemiddelde temperatuur zo’n 9 graden zijn. En wordt het dus niet echt winters weer. In de loop van het kerstweekend dalen de temperaturen. Gister schreef weersvoospeller Weeronline dat een witte kerst in sommige delen van het land mogelijk is. Maar daarbij zijn er verschillen in regio’s.

Het weer voorspellen blijft altijd lastig. Zo zijn er volgens Weeronline twee scenario’s. Eentje daarvan suggereert dat echte winterse taferelen alleen Noord-Nederland treffen. In dit geval ervaren de meeste Nederlanders de kerstdagen zacht, bewolkt en met regelmatig regen. Maar een ander scenario concludeert dat het winterweer precies boven Nederland hangt. En dat betekent flink wat sneeuw. Met een sneeuwdek van vijf tot tien centimeter.



#Fotoserie // Schaatsers wagen zich op het #natuurijs dat zich na de eerste lichte vorst gevormd heeft op het water in de Ryptsjerkerpolder. Bekijk de hele fotoserie op https://t.co/npJArYDuSU pic.twitter.com/a4X6aQ0zEA — RD.nl (@refdag) December 22, 2021

Regionale verschillen met sneeuw tijdens kerstdagen

Maar er is ook een tussenweg in de voorspellingen. Dan valt in het noorden behoorlijk wat sneeuw, Midden-Nederland kampt met regen en natte sneeuw en Zuid-Nederland ziet voor regen. Er kan dan een temperatuursverschil zijn van 0 graden in Groningen tot 9 graden in Zeeland en Zuid-Limburg.

Kortom, het kan nogal wat verschillende kanten op sneeuwen. Wel kan Noord-Nederland rekenen op witte vlokken. Droog en zonnig wordt het in heel Nederland in ieder geval niet.



Koud in de polder!! pic.twitter.com/DGhqUg1bM1 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) December 22, 2021