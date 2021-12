ECDC: aantal Omikronbesmettingen stijgt naar ongeveer 80 gevallen

Nog eens twintig mensen in Europese landen blijken de Omikron-variant van het coronavirus onder de leden te hebben. Het totale aantal gevallen stijgt daarmee naar 79. Daarnaast zijn er een paar verdachte maar nog niet bevestigde gevallen, dus het cijfer kan volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC nog oplopen.

De variant is vastgesteld in vijftien landen in de Europese Unie en de zogeheten Europese Economische Ruimte. Nederland is koploper met zestien bevestigde Omikron-gevallen. In Portugal hebben zeker veertien mensen die variant opgelopen, in Duitsland tien en in Italië negen. De andere landen zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Ierland, Noorwegen, Spanje en Zweden.

Nu 390 gevallen wereldwijd

Buiten de regio is de Omikron-variant ook vastgesteld in zestien andere landen, waaronder Zuid-Afrika, Botswana, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Korea, Zwitserland, Ghana en de Verenigde Arabische Emiraten. Wereldwijd zijn er nu 390 gevallen vastgesteld in 31 landen.

De meeste positief geteste mensen zijn onlangs in Afrika geweest. Maar in België, Duitsland en Groot-Brittannië is de variant ontdekt bij mensen die zelf niet op reis zijn geweest en die ook niet in contact waren met iemand die op reis is geweest.

Verspreiding Omikron-variant gaat snel

Volgens het ECDC zal het virus zich in rap tempo gaan verspreiden. De voorspelling is dat de Omikron-variant de komende maanden verantwoordelijk zal zijn voor de helft van alle besmettingen in Europa. Deze variant van het virus lijkt zich aanzienlijk sneller te verspreiden dan de Delta-variant, die nu goed is voor vrijwel alle besmettingen. Dat zegt de Europese gezondheidsdienst ECDC.

