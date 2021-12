Militairen helpen GGD nu bij afnemen van coronatest: snelle verspreiding Omikron-variant

Militairen zijn vandaag begonnen met het helpen van de GGD bij het afnemen van coronatests. Zes GGD-regio’s maken nu gebruik van de extra hulp, aldus een woordvoerder van GGD GHOR, de landelijke koepel van GGD’en. Dat zullen er volgende week ongeveer twaalf zijn, van de 24 regio’s in Nederland.

De militairen zijn onder andere aan de slag gegaan in een teststraat in Almere. Zo helpen zij de testcapaciteit te verhogen, aldus GGD Flevoland. „Door de hulp van Defensie kunnen we meer en sneller mensen testen.”

750 militairen gaan GGD helpen bij boosterprik

Het ministerie van Defensie meldde gisteren al dat 83 militairen zijn opgeleid voor het afnemen van tests. De rest van de groep van in totaal 391 militairen krijgt nog uiterlijk tot en met maandag zo’n training. Daarna worden zij ingezet op een GGD-locatie. De eerste tests doen ze nog onder begeleiding. Daarna gaan zij zelfstandig aan het werk.

Vrijdag bleek dat demissionair coronaminister Hugo de Jonge hulp aan Defensie had gevraagd om zoveel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een boosterprik te geven. Volgens hem gaan 750 militairen daarbij helpen. De eerste kleine vierhonderd daarvan worden ingezet voor de hulp bij testen.

Helft van alle coronabesmettingen is straks Omikron-variant

De extra mankracht komt goed uit, want zoals het er naar uit ziet, zal de GGD het nog drukker krijgen. De Omikron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel: de komende maanden zal het verantwoordelijk zijn voor de helft van alle besmettingen in Europa. Deze variant van het virus lijkt zich aanzienlijk sneller te verspreiden dan de Delta-variant, die nu goed is voor vrijwel alle besmettingen. Dat zegt de Europese gezondheidsdienst ECDC.

De Omikron-variant heeft meerdere veranderingen (mutaties) aan de uitsteeksels waarmee het coronavirus een lichaamscel vastgrijpt en binnendringt. Die aanpassingen „maken het heel waarschijnlijk dat antistoffen van een doorgemaakte besmetting of van vaccinatie minder goed werken”, meldt het ECDC.

Volgens de Europese organisatie zijn tot nu toe 352 Omikron-gevallen vastgesteld in 27 landen. In de Europese Unie en de Europese Economische Zone, waarbij bijvoorbeeld ook Noorwegen hoort, is de variant gevonden bij zeventig mensen in dertien landen. Nederland is met zestien gevallen koploper. Vandaag mogen reizigers uit Zuid-Afrika, die in Nederland in een quarantaine hotel moesten verblijven, weer naar huis. Zij zijn negatief getest op het coronavirus. De andere landen waar mensen besmet zijn geraakt met de Omikron-variant zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden. De meeste positief geteste mensen zijn onlangs in Afrika geweest. Voor zover bekend is niemand ernstig ziek geworden of overleden door toedoen van de variant.