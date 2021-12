8 bijzondere huizen waar je de hele wereld voor af wilt reizen

Wil je nog wat bijzondere woningen zien als je weer op vakantie gaat? Neem dan een kijkje in een van deze bijzondere huizen uit dit artikel. Grote kans dat er wel iets bijzit wat jij echt tof vindt – we selecteerden een volledige wereldreis voor je, dus begin maar vast met sparen.

In sommige van deze unieke huizen kan je binnenkijken of zelfs een paar dagen overnachten.

8 bijzondere huizen over de hele wereld

1. Keret House

We dachten laten we maar klein beginnen. Misschien ben je toe aan downsizen? Met dit huis van de architect Jakub Szczęsny kan het bijna niet smaller. Het huis in Warschau is op het breedste stuk maar 1 meter 32. Het is vernoemd naar de schrijver Etgar Keret wie bezoekers van het huis in ontvangst zou nemen.

2. Toilet House

Ja, toiletten kunnen heel inspirerend zijn! Kijk maar naar dit huis in Suwon in Zuid-Korea. Jack Sim heeft het laten ontwerpen in eer van zijn Wereld Toilet Organisatie.

3. Beer Can House

Biertje erbij? Om je woning zo bijzonder te maken moet je wel flink wat biertjes wegwerken voordat je genoeg blikken hebt om het huis mee te decoreren. Om deze te bewonderen moet je in Houston, Texas zijn.

4. Steel House

Ook in Texas moet je voor dit stalen huis zijn. Met over 100 kilogram aan staal is dit wel een knap staaltje bouwwerk door Robert Bruno.

5. Hobbit House

Je hoeft niet meer naar Nieuw-Zeeland te gaan om een Hobbit Huis te zien. Op Airbnb kan je dit leuke huisje in Washington vinden en er dus zelfs in overnachten.

6. Bubble Palace

In Rotterdam hebben we kubussen, en in Cannes (Frankrijk) hebben ze bubbels. Het unieke aan dit bubbelpaleis zijn de tien suites die ieder door een andere kunstenaar zijn ingericht.

7. Transparent House

Hier hoef je niet naar binnen wil je zien hoe het interieur eruit. Je kunt vanaf onder zelfs lekker naar de bovenverdieping gluren. Mocht je in Tokyo zijn dan is dit dus een leuke bezienswaardigheid om aan je lijstje toe te voegen.

8. Headington Shark

Wij vonden dat deze niet aan de lijst van bijzondere woningen mocht ontbreken, omdat het huis zelf eigenlijk heel gewoon is. Door de plaatsing van deze surrealistische haai wordt het ‘saaie’ rijtjeshuis in Oxford, Engeland, ineens een toeristenbestemming.

