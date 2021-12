Omikron trekt effectiviteit coronapas in twijfel, volgens Van Dissel

De opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus zorgt er mogelijk voor dat de coronapas minder effectief is, zei Jaap van Dissel van het RIVM vandaag in de Tweede Kamer.

Hij denkt dan ook dat er opnieuw gekeken moet worden naar deze maatregel.

Coronapas minder effectief door Omikron

Het coronatoegangsbewijs is ingesteld om alleen mensen die gevaccineerd, getest of recent zijn genezen van corona toegang te geven tot bepaalde openbare ruimtes. Hierbij gaat het onder andere om de horeca of de cultuursector. Mensen die gevaccineerd zijn, hebben dit toegangsbewijs altijd tot hun beschikking, en hoeven zich dus niet te laten testen om ergens toegang te krijgen. Uit cijfers blijkt echter dat vaccins veel minder effectief zijn tegen de Omikron-variant van het virus.

„Het coronatoegangsbewijs is gebaseerd op immuniteit, op afweer tegen de Delta-variant met name. Omikron zou dat zomaar kunnen veranderen”, aldus Van Dissel. „Dat betekent dat we dat in het Outbreak Management Team opnieuw moeten analyseren. Dan moet je ook nagaan, wat is de potentiële bescherming van het coronatoegangsbewijs.”

Van Dissel meldt bij de technische briefing vandaag ook dat het AstraZeneca-vaccin überhaupt niet lijkt te beschermen tegen de Omikron-variant. Hij baseert zich hierbij op cijfers uit Engeland. „Voor klachten bij infectie biedt het in het Verenigd Koninkrijk geen beschermende werking.” Hij benadrukt dat er nog geen cijfers zijn of AstraZeneca wel kan beschermen tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname.

‘Nadenken over consequenties’

Van Dissel benadrukt dat deze inzichten „redelijk ingrijpend” zijn, en ook gevolgen kan hebben „voor internationaal personenverkeer”. Duidelijkheid is er echter voorlopig nog niet. Zo wordt uit de woorden van Van Dissel niet duidelijk of er na wordt gedacht over een strengere vorm van het coronatoegangsbewijs, of dat er naar compleet andere maatregelen moet worden gekeken. „We hebben even tijd nodig om dit door te denken, wat de consequenties zijn.”

Vandaag liet demissionair zorgminister Hugo de Jonge al in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs ook voor mensen met vaccinatie binnenkort misschien tijdelijk is. De Jonge meldt dat het vaccinatiebewijs mogelijk negen maanden geldig blijft zonder boosterprik. Alleen door het halen van de boosterprik, kunnen mensen het bewijs weer krijgen.