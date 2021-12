Niet eerder uitgezonden interview met Peter R. de Vries vanavond op TV

Het tv-programma Nieuwsuur toont vanavond fragmenten van een niet eerder uitgezonden interview met de eerder dit jaar vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Daarin benoemt hij dat hij zich zeer bewust was van het gevaar dat hij liep.

Het gesprek met Nieuwsuur werd enkele maanden voor de moord op Peter R. De Vries in juli van dit jaar opgenomen. In het interview blikt de journalist terug op de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. Eerder werd de broer van Nabil B. doodgeschoten.

‘Bestuurlijk onderzoek naar moord op Wiersum’

De Vries omschrijft de moord op Wiersum een represaillemaatregel en een waarschuwing. „Iedereen om wie jij geeft loopt gevaar”, zei hij. Ook benadrukte De Vries dat de moord op Wiersum niet alleen strafrechtelijk, maar ook bestuurlijk moet worden onderzocht, om opheldering te krijgen over hoe afwegingen binnen politie en justitie werden gemaakt en waar eventueel fouten zijn gemaakt.

Peter R. De Vries vertelt in de fragmenten dat hij zich ervan bewust was dat hij gevaar liep vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige Nabil B. „Iedereen die hem helpt loopt gevaar”, aldus de journalist. In het onderzoek naar de moord op De Vries houdt justitie er rekening mee dat ook hij vermoord is vanwege zijn betrokkenheid bij de kroongetuige.

Interview Peter R. de Vries vanavond te zien

Nieuwsuur nam het gesprek op in het kader van een onderzoek dat het programma deed naar de moord op Wiersum. Dat het gesprek niet werd uitgezonden had ermee te maken dat het onderzoek nog „te veel vragen openliet”.

Het programma besloot in overleg met de familie van De Vries om delen van het interview nu toch uit te zenden, omdat sommige uitspraken van Peter R. De Vries met terugwerkende kracht ‘betekenis hebben gekregen’.

De uitzending is vanavond om 21.30 uur te zien op NPO2.