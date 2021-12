Inreisbeperkingen en afgeblazen oudejaarsfeesten, zo gaan andere landen omikron te lijf

Strenge regels voor ongevaccineerden, het schrappen van oudejaarsfeesten en inreisbeperkingen. Europese landen kiezen tijdens de opmars van de omikronvariant allemaal voor andere maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Nederland loopt met een strenge lockdown voorop.

In buurlanden geldt momenteel een minder streng beleid. Daarom houden gemeenten in Duitsland en België er rekening mee dat Nederlanders vanwege de sluiting van veel winkels in eigen land de grens overgaan. Belgische gemeentebesturen zeggen daar klaar voor te zijn. Er wordt bijvoorbeeld extra personeel ingezet in winkelstraten om de verwachte drukte in goede banen te leiden.

Nieuwe beperkende maatregelen

In andere Europese landen worden ondertussen nieuwe beperkende maatregelen van kracht. Zo moeten horecazaken in Ierland vanaf morgen om 20.00 uur dicht vanwege zorgen over de omikronvariant. Denemarken sloot vandaag onder andere theaters, bioscopen, dierentuinen en attractieparken. Restaurants mogen daar wel open blijven tot 23.00 uur.

Ook andere Europeanen krijgen mogelijk te maken met een strenger coronabeleid. Italië overweegt volgens lokale media een aanscherping van de maatregelen. Premier Mario Draghi vergadert donderdag met zijn kabinet. Hij zou daarna bekend kunnen maken dat ook gevaccineerde landgenoten een negatieve coronatest moeten tonen om toegang te krijgen tot drukke locaties, zoals discotheken en stadions.

De opmars van omikron overschaduwt ook de traditionele feestelijke viering van de jaarwisseling. Fransen moeten het dit jaar doen zonder de traditionele vuurwerkshow in Parijs. De regering had lokale overheden gevraagd om dergelijke festiviteiten af te blazen en mensen opgeroepen zich vooral te laten testen voor feestjes.

Vaccinatiecampagnes worden opgevoerd

Eén ding hebben de landen wel met elkaar gemeen en dat is het opvoeren van de vaccinatiecampagnes. Zo krijgen steeds meer volwassenen in Europa toegang tot boosterprikken en worden nu ook jonge kinderen gevaccineerd. Portugal verwacht dit weekend tienduizenden kinderen onder de 12 jaar een eerste inenting te kunnen geven.

In het Verenigd Koninkrijk heeft meer dan de helft van de volwassenen al een booster gehad. Dat land kampt met een grote omikronuitbraak. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid zei dat vermoedelijk zo’n 60 procent van de nieuwe besmettingen in Engeland kan worden toegeschreven aan de variant. Hij sluit niet uit dat nog voor de kerst aanvullende maatregelen komen.