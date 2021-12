Minder dan 10.000 coronabesmettingen, voor het eerst sinds 3 november

Voor het eerst sinds 3 november zijn er minder dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen op één dag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen gisterochtend en vanmorgen 9450 positieve coronatests gemeld.

Het RIVM kreeg 31 meldingen van sterfgevallen. In de afgelopen week noteerde het instituut het overlijden van 322 coronapatiënten, gemiddeld 46 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 27 november, bijna vier weken geleden. Amsterdam telde 558 positieve tests, Den Haag 309 en Rotterdam 303. Daarna volgen Tilburg (176) en Utrecht (157). In drie gemeenten testte niemand positief.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalde met 62 naar 2349. Van zondag op maandag steeg dit cijfer voor het eerst sinds een week.

Coronabesmettingen over de hele week

In de afgelopen zeven dagen zijn 94.864 positieve coronabesmettingen geregistreerd. Dat is bijna 19 procent minder dan de week ervoor. Het is het laagste niveau sinds begin november in de wekelijkse cijfers van het RIVM.



Er zijn in de afgelopen week 94.864 mensen positief getest en 1.335 mensen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 248 op de IC. Er zijn 322 mensen overleden. ➡️ https://t.co/WvyWc09yV2 pic.twitter.com/gtAhEokI7K — RIVM (@rivm) December 21, 2021

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde. In de afgelopen week waren de coronaklachten van 1335 mensen zo erg dat ze in een ziekenhuis belandden. Van hen werden 248 opgenomen op een intensive care. De week ervoor meldde het RIVM 1986 opnames, waarvan 338 op de intensive care.

Ook het aantal doden daalde sterk. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 322 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, tegen 445 in de week ervoor.

‘Aantal coronabesmettingen gaat weer stijgen’

Maar niet alles is goed en hoopvol nieuws. Zo is de boosterprik bepaald nog niet op orde. Een miljoen 60-plussers moeten nog een afspraak maken, terwijl dat al lang kan.



Ben je geboren in 1963 of 1964 én ben je minimaal 3 maanden geleden volledig gevaccineerd of hersteld van corona? Dan kan je vanaf vandaag online, via https://t.co/mU2h8yiBJk een afspraak inplannen voor een #boostervaccinatie. ➡️ https://t.co/jz0OEKTvaS pic.twitter.com/5RBjwbz3Vt — RIVM (@rivm) December 21, 2021

Maar het RIVM verwacht ook dat het aantal positieve tests in de komende tijd weer stijgt door de omikronvariant: „Daardoor zal ook het aantal ziekenhuisopnames weer gaan toenemen. Een stijging die de zorgcapaciteit mogelijk ruim kan overschrijden.”

Minder mensen gaan naar een teststraat om zich te laten testen op een besmetting met het coronavirus. GGD’en voerden vorige week iets meer dan 380.000 testen uit, tegen ruim 450.000 een week eerder en meer dan 620.000 de week daar weer voor. Die tests brachten vorige week wel relatief vaak een besmetting aan het licht. Van alle tests was 23,9 procent positief. Dat percentage is een record.

Zelftesten verhogen het percentage

Het RIVM gaat ervan uit dat het hoge percentage komt door de zelftesten die mensen thuis hebben. Als zo’n test negatief is en mensen verder geen ernstige klachten hebben, wordt het minder noodzakelijk om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. De mensen die nog wel komen, zijn bijvoorbeeld mensen die thuis een positieve zelftest hadden en dat willen laten controleren (een zogeheten confirmatietest). Andere groepen mensen die nu nog naar de teststraten komen, zijn degenen die duidelijk corona-achtige klachten hebben en mensen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief is getest.

Nog een positief bericht om af te sluiten: het zogeheten reproductiegetal daalt naar 0,88. Dat is het laagste niveau sinds juli. Of dat zo ‘goed’ blijft gaan, nu de omikronvariant als zeer besmettelijk wordt bestempeld, is afwachten. De deskundigen hebben dus grote twijfels.