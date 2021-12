Schaatsen op natuurijs is deze week op enkele plekken mogelijk

Wie deze week koste wat kost op natuurijs wil schaatsen, moet afreizen naar het noorden of oosten van Nederland. Daar kan deze week vanwege de aanhoudende kou op enkele plekken op natuurijs worden geschaatst. Dat verwacht Weer.nl. De kans dat Nederlanders de komende dagen ook op andere plekken op natuurijs kunnen schaatsen op natuurijs is – op enkele plekken na – klein, aldus de weerswebsite.

Op sommige locaties in Nederland was het natuurijs vanochtend al dik genoeg. Niet in de laatste plaats met een beetje hulp van sproeiploegen, die ijs creëren. Zo hadden fanatieke schaatsers uit het dorpje Winterswijk in de Achterhoek geluk. Het ijs was vanochtend voor de derde keer deze winter dik genoeg. Het was daar dus al vroeg een drukke bedoening op de natuurijsbaan.

Kort voor het middaguur ging de baan weer dicht. De club hoopt de poorten morgen weer te kunnen openen voor leden en donateurs. Winterswijk had op 11 december de natuurijsprimeur van deze winter. Toen kon er ook enige uren op de baan geschaatst worden.



Na een nachtje matige vorst kan er op sommige plaatsen al geschaatst worden. Zo ook in Winterswijk ❄️⛸️ 📸: Willy Bonnink-Naves pic.twitter.com/jRGiVkVqGG — Weerplaza.nl (@Weerplaza) December 21, 2021

Massaal schaatsen zit er voorlopig niet in

Weerman Reinout van den Born van Weer.nl verwacht dat ook op de Ryptsjerkerpolder bij Leeuwarden, waar het water slechts 30 centimeter diep is, deze dagen geschaatst kan worden. Maar grootschalig schaatsen op natuurijs, zoals we in februari van dit jaar zagen? Dat zit er voorlopig niet in, aldus de weersite. De meesten kunnen hun schaatsen dus in het spreekwoordelijke vet laten.

„Echt grootschalig natuurijs wordt lastig”, aldus Weer.nl. „Maar op sommige plekken zou het bij twee flink koude dagen kunnen. Het ligt eraan wat voor water het is. Bijvoorbeeld in een ondergelopen weilandje zou het best kunnen. Ook omdat het overdag nauwelijks boven de nul graden komt.” De kans op schaatsen op natuurijs is het grootst in het noordoosten, waar het in de regel kouder is.

Vanaf donderdag is het waarschijnlijk gedaan met het koude weer. Er is op die dag een grote kans op motregen bij een middagtemperatuur van 9 graden.

Krijgen we een witte kerst?

Er is nog veel onzekerheid over het weer tijdens de kerstdagen. Nederland ligt dan tussen een gebied met zachte lucht in het westen en winterse kou. Meteorologen melden dat verschillende modellen uitgaan van sneeuwval op Eerste Kerstdag, maar zeker is dat nog niet. Mocht er sneeuw vallen, dan kan de kou wat makkelijker doorzetten tot aan de jaarwisseling.