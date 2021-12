Winnen: een Erykah Badu-kit (inclusief Sonos-speaker t.w.v. 229 euro)

Muziekliefhebbers (en vooral soul en R&B-liefhebbers) opgelet! Metro mag twee BADUBOTRON-kits weggeven, inclusief Sonos One (t.w.v. 229 euro). ‘Badu-wattes?’, denk je misschien. Maar BADUBOTRON Radio is het nieuwe station van zangeres Erykah Badu, op Sonos Radio. Op dat station word je meegenomen in het „bijzondere universum” van Badu’s muziekvoorkeur en stijl.

Om dat nieuwe station, waar je dus neo-soul en R&B-muziek hoort, te promoten, heeft Sonos een speciale kit samengesteld. Daar zit onder meer dus de Sonos-speaker in, maar ook iets heel bijzonders. Namelijk wierook die ruikt naar Badu’s ‘superkracht’, haar vagina. Het doet allemaal een beetje denken aan de vaginakaars van Gwyneth Paltrow, die overigens ruikt naar een mix van geraniums, citrusachtige bergamot, ceder, Damaskusrozen en muskuszaad. Dus Badu’s ‘superkracht’ zal vast ook een genot voor de neusgaten zijn. Sonos Radio beschikt overigens ook over een hoop andere stations.

Winnen: Badubotron-kit inclusief Sonos-speaker

Erykah Badu kun je misschien kennen van haar grote hit, Tyrone. Ze staat bekend om haar unieke stijl, die op BADUBOTRON Radio nog eens extra in het zonnetje wordt gezet. Volgens Sonos kom je terecht in een ruimte waar „muziekgenres de sterren zijn en het melkwegstelstel overloopt van psychedelische funk, retro soul, classic rock, spirituele jazz en experimentele hiphop”. Je kunt het radiostation van Badu beluisteren via de Sonos app of zonder Sonos speaker via Mixcloud.



Meedoen

Meedoen kan tot en met maandag 6 december, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

