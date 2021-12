Jeroen Pauw in Op1: ‘Flauw dat politiek veel neerlegt bij de ongevaccineerden’

Jeroen Pauw presenteert vanavond een extra Frontberichten. In Op1 ging hij gisteravond ook in op problemen in de zorg. „Flauw dat de politiek veel neerlegt bij de ongevaccineerden. Nederland heeft z’n spullen niet op orde.” Zijn uitspraken vinden veel kijkers de spijker op de kop.

Het programma Frontberichten is vanavond eenmalig terug op televisie. In het voorjaar van 2020 lieten zorgmedewerkers via vlogs zien hoe de situatie rond corona in de ziekenhuizen was. Frontberichten werd bijzonder goed gewaardeerd en uiteindelijk ook verwerkt tot film. Het was de tijd dat zo ongeveer heel Nederland de mensen in de zorg een warm hart toedroeg en zelfs voor hen applaudisseerde in de straten en vanaf balkons. Inmiddels is dat warme hart veel koeler, zijn veel Nederlanders er helemaal klaar mee of geloven zij niet dat de drukte in de ziekenhuizen ernstig is. Het applaus en de emmers vol bloemen zijn verdwenen en vervangen door een sneer die zorgmedewerkers vaak te horen krijgen.

Jeroen Pauw in Op1 over Frontberichten

Jeroen presenteert de extra Frontberichten van vanavond en daarom schoof hij gisteren aan in talkshow Op1. Het wordt anders, zei hij: „De vlogger in de zorg van toen wordt nu gefilmd door journalisten en gevolgd in zijn of haar werk.” En over het waarom zegt Jeroen Pauw: „Omdat het moet. Er wordt gesproken over een code zwart of code grijs die aan de gang is. Ik sprak laatst iemand die wacht op een niertransplantatie. Niet levensbedreigend, maar als je lang hoopt dat dat gaat gebeuren en dat gaat niet door of wordt weer uitgesteld… Die is bang dat degene die de nier wil afstaan zich misschien terugtrekt of ziek wordt. Op allerlei niveaus is er vreselijk veel onrust. Daarom doen we het nog één keer.” Naast de beelden gaan we vanavond ook mensen uit de zorg in de studio bij Jeroen Pauw zien. „Denk aan mensen ‘die aan het bed staan’, medewerkers uit de ouderenzorg en huisartsen die visites rijden. Er is ook live-contact met iemand die op de IC staat.”



Presentator @Jeroenpauw: “Het is een beetje flauw dat de politiek heel veel neerlegt bij de ongevaccineerden, terwijl we zelf de spullen niet voor elkaar hebben.” Hoofd IC @iccvanderhorst: “Je wilt niet dat er te veel IC-capaciteit is.” #Op1 pic.twitter.com/CG3OHA7JLW — Op1 (@op1npo) December 1, 2021

Bedden staan er wel, maar zorgmedewerkers zijn er niet

Jeroen Pauw ging in Op1 naast Frontberichten in op het aantal bedden en medewerkers in de zorg dat maar niet wordt uitgebreid. Veel kijkers vonden dat hij de spijker op de kop sloeg. Pauw: „Al bijna twee jaar weten we dat de uiteindelijke problemen op de IC komen te liggen. En het aantal bedden dat operationeel is, is alleen maar afgenomen. Nou ja, die bedden staan er wel. Maar er zijn geen mensen die aan die bedden aan het werk kunnen.” Jeroen Pauw ziet dat er relatief maar weinig mensen voor de IC worden opgeleid. „Ik vind het een beetje flauw van de politiek om heel veel neer te leggen bij de zogenaamde ongevaccineerden. Terwijl je natuurlijk ook kan zeggen: ‘We hebben onze spullen niet voor elkaar’. We hebben nog minder IC-bedden dat twee jaar geleden. Dat zorgt er voor dat dit land op slot gaat.”

Veel reacties op Jeroen Pauw

Hoofd IC in Maastricht Iwan van der Horst pareerde dat met ‘je wilt ook niet te er te veel IC-capaciteit is’. Jeroen Pauw: „Ja en dan sturen we mensen naar Duitsland, net als in de eerste golf. Er wordt van alles gedaan om mensen niet ziek te laten worden. Maar je weet ook dat er mensen wél ziek worden. En dan hebben wij in Nederland onze spullen niet voor elkaar.”

De kijkers van Op1 konden de woorden van Jeroen Pauw waarderen. „Geweldig Jeroen Pauw. Ik deel dezelfde mening. De politiek moet de zorg opschalen. Dat is het probleem en niet de ongevaccineerden. Dank voor het uitspreken!”, twittert bijvoorbeeld iemand. Een kort overzicht van andere reacties:



Wat Jeroen Pauw zegt over de bedden is correct. Ik heb 3 weken in ziekenhuis gelegen en kan dat keihard bevestigen. Er zijn simpelweg te weinig handen aan de bedden. Bedden zijn er meer dan genoeg! https://t.co/wYOdNhQrvf — René Stekelenburg (@RenStekelenbur1) December 2, 2021



Hulde aan Jeroen Pauw @jeroenpauw. Jeroen legt de vinger op de zere plek. Blij dat bekende Nederlanders zich openlijk uitspreken en zoals we van hem kennen ook kritisch durft te zijn !https://t.co/iwJAbbnZS4 — Puk Blauw (@pukblauw) December 2, 2021



