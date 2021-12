Gezondheidsraad adviseerde Hugo de Jonge in september: ‘Zorg dat je klaar bent voor de boosterprik’

De Gezondheidsraad heeft al in september geadviseerd om de campagne voor de boosterprik voor te bereiden. Dat zegt een woordvoerder in reactie op kritiek van Hugo de Jonge. De demissionair coronaminister verwees gisteren in de Tweede Kamer naar de raad voor de vraag waarom het toedienen van boosterprikken zo traag gaat.

Maar die organisatie vindt dat bepaald niet terecht. De Gezondheidsraad blijft erbij dat er in september nog geen medisch-wetenschappelijke aanleiding was om te beginnen met boosters. „Wij hebben wel op 14 september al geadviseerd: zorg dat je er klaar voor bent zodra wij positief adviseren over het starten van een boosterprik-campagne”, aldus de woordvoerder.

Gezondheidsraad vs Hugo de Jonge

Dat advies om onder meer ouderen een extra prik te geven kwam op 2 november, maar sindsdien komt het vaccineren nog maar traag op gang. Een plan voor het versnellen van de campagne heeft Hugo de Jonge voor morgen in het vooruitzicht gesteld.

Kamerleden stelden gisteren vragen over de trage start van de campagne rond de boosterprik. De Jonge zei de vragen terecht te vinden, maar wilde zelf nog geen conclusies trekken. „Ik denk dat het goed is om die vraag bij het RIVM en de Gezondheidsraad te leggen”, zei hij.



Steeds meer ouderen krijgen de uitnodiging voor de oppepprik. Erop wachten hoeft niet; de afspraak voor de booster maak je het snelst online. Bibliotheken doen geweldig werk door ouderen hierbij te helpen. Ook met andere zaken, zoals de coronacheck-app. 👉 https://t.co/2JFblRBoeQ pic.twitter.com/K4cjevuj5K — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 2, 2021

Wanneer was de boosterprik nou precies nodig?

De Gezondheidsraad kijkt naar de laatste stand van de medische wetenschap, legt een woordvoerder uit. In september was wetenschappelijk nog niet goed te bepalen wanneer een boosterprik precies nuttig zou zijn. In de weken daarna kwam meer onderzoek beschikbaar, waarna de Gezondheidsraad wél kon adviseren om bepaalde groepen, zoals ouderen een extra prik te geven. „Maar het lag wel in de lijn der verwachting dat boostervaccins op een gegeven moment nodig zouden zijn, omdat de werking van vaccins in de regel op den duur moment afneemt”, aldus de woordvoerder. „En dat je dan moet beginnen met het extra inenten van kwetsbare groepen.” Of het advies om de campagne alvast voor te bereiden wordt opgevolgd, is vervolgens aan de politiek zelf, beaamt hij.



Nederland traagste jongetje van de klas

Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen nog maar heel weinig boostervaccinaties toegediend. Andere landen, die al veel eerder met boosterprikken zijn begonnen, namen daarmee wat de Gezondheidsraad betreft wetenschappelijk gezien ‘een gok’.

Een commissie van de Gezondheidsraad buigt zich over de adviesaanvragen over coronavaccins. Per advies kan de samenstelling van die commissie wat verschillen. Er zitten echter altijd specialisten in van verschillende disciplines. Het advies op 14 september werd bijvoorbeeld samengesteld door onder anderen viroloog Marion Koopmans, een klinisch geriater en een universitair hoofddocent rechtsfilosofie.