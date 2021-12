Eén op de zeven mensen ruziet met vrienden of familie over corona: ‘Ik heb gebroken met mijn moeder’

Alsof de pandemie niet al voor genoeg ellende zorgt, is er nog een vervelend gevolg te merken. Door er verschillende meningen over de coronamaatregelen op na te houden, heeft één op de zeven mensen ruzie met vrienden of familie over corona.

Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder ruim 30.000 mensen.

Ruzie over corona

Naast de 15 procent van de Nederlanders die ruziet met hun naasten, heeft zes op de tien (59 procent) regelmatig discussies met vrienden of familie over corona. Met name tussen gevaccineerden en ongevaccineerden lopen de gemoederen nogal eens hoog op. Zo zegt zeven van de tien gevaccineerde deelnemers geen of weinig begrip op te kunnen brengen voor mensen die er bewust voor kiezen om het coronavaccin niet te nemen. Zij noemen deze keuze ‘egoïstisch’ en ‘dom’.

Van de ongevaccineerden voelt 71 procent zich onbegrepen. Zij staan voor de vrije keuze van mensen en hebben daarom veelal wel begrip voor mensen die zich wel hebben laten vaccineren (80 procent).

Breuk in contact

De ruzies variëren tussen felle, onophoudelijke discussies tot een volledige breuk van contact, komt in het onderzoek naar voren. Van de deelnemers vindt twee derde (65 procent) de spanning tussen gevaccineerden en ongevaccineerden de grootste tweedeling die onze samenleving op dit moment kent. Iemand schrijft daarover: „Een van mijn kinderen wordt door de anderen uitgesloten voor de kerstdagen, omdat hij een ‘wappie’ zou zijn. Ik heb er geen goed gevoel bij.”

In veel gevallen blijft er gelukkig wel contact tussen de ruziërs, en wordt er afgesproken om het onderwerp te vermijden om verdere discussie te voorkomen. Maar in veel families hebben de meningsverschillen ook tot een breuk geleid. Zo schrijft een dochter: „Ik heb gebroken met mijn moeder. Ze blijft maar complotwebsites met me delen. Ik heb haar geprobeerd uit te leggen hoe die sites werken, maar daar heeft ze geen boodschap aan. Nu ben ik er wel klaar mee.”

Gemiddeld cijfer voor 2021

Ongevaccineerden hebben het afgelopen jaar een stuk negatiever beleefd dan gevaccineerden. Zo gaven ongevaccineerden 2021 een magere 5,6. Gevaccineerde mensen, die meer bewegingsvrijheid hadden, geven het jaar een 6,5. Zo komt het gemiddelde van het jaar uit op een 6,3, wat 0,1 procent hoger is dan het cijfer voor 2020.