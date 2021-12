Kerst-etiquette: geen coronaregels, maar andere handige ‘gedragstips’

Ben jij het type dat opziet tegen (diners tijdens) de kerst? Met acht tips over etiquette proberen we je een beetje door die feestdagen – die dit jaar wederom anders dan anders zijn – heen te slepen.

Want tja, ook al wordt ons gevraagd maximaal vier mensen met kerst uit te nodigen, je kunt nog altijd als een berg tegen die kerst(dis) opzien.

In samenwerking met etiquette-specialist Anne-Marie van Leggelo van Etiquettebureau.com (‘Niet alleen zoals ’t heurt maar ook zoals ’t hoort!’) helpt Metro je een handje. Met een reeks van acht etiquette-regels kom je keurig voor de dag en worden de feestdagen geen last maar een lust. Hoe laat ga je naar een kerstdiner bijvoorbeeld en wat doe je bij een ‘verschrikkelijk cadeau’?

Kortom, al schuiven er deze kerst wat minder mensen dan ooit gewoon was aan: zo gedraag je je keurig. Hoef je je daar in elk geval geen zorgen om te maken.

Regeltjes / etiquette tijdens de kerstdagen

1. Een kerstkaart sturen is een mooie traditie. Schrijf er wel een persoonlijke tekst in.

2. Is de dresscode black tie/gala? Draag dan geen horloge. Gezelligheid kent namelijk geen tijd.

3. Ben je uitgenodigd voor een diner bij iemand thuis, kom dan nooit te vroeg en hoogstens een kwartier te laat.

4. Pak cadeautjes meteen uit zodra je ze krijgt. Als je het vreselijk vindt, zegt je niet ‘sorry, maar ik vind het geen mooie vaas’, maar zeg je ‘dank je wel voor het cadeau’. Zo zeg je niets verkeerds. Als je besluit het cadeau daarna stiekem weg te geven, doe dat dan discreet en niet binnen de kennissenkring.

Oh ja, die tafelschikking…

5. Als je een fles wijn krijgt, dan hoef je deze niet op diezelfde avond te schenken.

6. Heb je familieleden/vrienden aan het diner die elkaar niet uit kunnen staan? Maak vooraf een tafelschikking en zorg ervoor dat ze ver uit elkaar zitten.

7. Nog een dinertip: je broodbordje staat links van je en (stok)broodjes worden gebroken, niet gesneden.

8. Complimenteer de kok voor het lekkere eten en de gastheer/vrouw voor het gastheerschap. Bedank hem/haar de volgende dag per telefoon of mooie kaart en anders eventueel per sms of WhatsApp

Zo kom je ‘de dag’ wel door als een prima gast of gastvrouw/heer. Fijne kerst!