Advocate die actie voor daklozen startte reageert: ‘Dit hoefde van mij niet’

De Rotterdamse advocate die dak- en thuislozen uitnodigt in haar advocatenkantoor, was in eerste instantie niet zo blij dat haar actie breed werd uitgemeten op sociale media. Een voorbijganger maakte een foto van de uitnodiging die bij het kantoor aan de deur hangt en plaatste die op LinkedIn. De post heeft inmiddels ruim 10.000 likes. „Ik heb de maker een bericht gestuurd dat zijn bericht eigenlijk inbreuk maakt op onze actie”, zegt advocate Nursel Köse-Albayrak tegen Metro.

„Beste buren, voorbijgangers, maar met name dak- en thuislozen van deze buurt”, begint de uitnodigingsbrief van het advocatenkantoor in de Rotterdamse wijk Lombardijen. „U kunt tijdens de koude wintermaanden ons kantoor binnenlopen om wat te eten en drinken te pakken. Een boterhammetje, een warme kop koffie of chocolademelk is het minste wat we voor u kunnen betekenen. We voorzien u daar graag in.” De brief hangt volgens advocate Köse-Albayrak al weken bij het kantoor.

Zondag werd de brief opgemerkt door een voorbijganger. Hij plaatste er een foto van op LinkedIn en schreef erbij: „Ik liep tijdens het doen van boodschappen langs dit advocatenkantoor en las deze brief die op de deur was geplakt. Wat ontzettend lief en barmhartig. De zondag werd een stukje mooier!”

Advocate: ‘Wilde er juist geen ruchtbaarheid aan geven’

Alhoewel de meeste reacties onder het LinkedIn-bericht erg positief zijn, was advocate Nursel Köse-Albayrak in eerste instantie niet zo blij met de post. „Omdat dit absoluut niet mijn intentie was. Ik wilde er juist geen ruchtbaarheid aan geven, want dat zou mensen misschien het verkeerde idee geven. Het gaat erom dat we leuk met elkaar om moeten gaan in de buurt en dat we waar nodig mensen helpen. Het is absoluut niet zo dat we een actie starten om er zelf beter van te worden.”

Ze zegt tegen Metro dat de post op sociale media eigenlijk inbreuk maakt op de intentie van de actie. „Dat heb ik ook aangegeven bij degene die het bericht op LinkedIn plaatste. Mijn motto is dat de beste daden die je in het leven verricht zonder bekendheid gepaard gaan. Maar het bericht leidt er nu toch toe dat er veel aandacht voor is.”

Geen ‘stormloop’ na bericht op LinkedIn

Advocate Nursel Köse-Albayrak zegt dat de post op sociale media niet voor een ‘stormloop’ in haar kantoor heeft gezorgd. Dat is misschien ook wel logisch: „We stellen al sinds we hier gevestigd zijn, onze deuren open. Inmiddels weten meerdere dak- en thuislozen uit de buurt ons al te vinden. De brief op de deur was vooral bedoeld voor de mensen uit de buurt die hun weg naar ons nog niet weten te vinden.”

Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet alleen om dak- en thuislozen. „De buurthuizen zijn een beetje verdwenen uit het straatbeeld. Terwijl bijvoorbeeld oudere mensen juist in deze tijd zoveel behoefte hebben aan een praatje.” Ze zegt dat de deur van het advocatenkantoor daarom voor iedereen openstaat.

Advocate hoopt dat meer ondernemers acties organiseren

Nu, twee dagen nadat het bericht op sociale media verscheen, kan ze zich wat meer in de post vinden. „Misschien dat we zo ook het beeld van advocaten als zogenaamde geldwolven wat kunnen veranderen. Velen hebben hun hart echt op de goede plek en vervullen een maatschappelijke functie in een buurt.”

Ze zegt gisteren een reactie te hebben gekregen van de maker van de post. „Hij zei dat hij het op LinkedIn plaatste in de hoop dat meer ondernemers dit soort acties organiseren. In die lezing kan ik me ook wel weer vinden. Een plaatselijke supermarkt of groenteboer zou misschien wat vaker de deuren kunnen openzetten. Zeker in deze periode lijkt me dat geen verkeerde gedachte.”