Baal jij ook dat je vakantiedagen voor dit jaar inmiddels alweer op zijn? Of dat je tijdens kerst vanwege corona toch niet echt onbezorgd op vakantie kunt? Geen zorgen, time flies, dus bereid je met je vakantiedagen maar alvast voor op 2022. In ruil voor 18 dagen kun je namelijk volgend jaar maar liefst 50 dagen vakantie hebben.

We nemen het denkwerk voor je uit handen. Door deze truc met vakantiedagen ben je 50 dagen vrij in 2022

50 dagen vrij in ruil voor 18 vakantiedagen in 2022

Wil je optimaal gebruikmaken van deze truc? Om 50 dagen vrij te zijn, moet je minimaal 18 vakantiedagen kunnen opnemen. Volgens de wet heb je in ieder geval recht op 20 dagen, maar vaak geven bedrijven nog een aantal bovenwettelijke vakantiedagen zodat je in de zomer ook een aantal dagen vrij kunt zijn.

Natuurlijk kun je bij onderstaande data ook kijken wanneer je het liefst vrij bent. Misschien ben je liever met kerst een weekje vrij, in plaats van met Pinksteren. In andere woorden: doe met de informatie wat je wilt.

Slim inzetten vakantiedagen 2022

Genoeg geluld, nu willen we weten hoe we die 50 dagen in 2022 vrij kunnen zijn ook.

Goede Vrijdag (9 tot en met 17 april vrij)

Ben jij tijdens Goede Vrijdag vrij? Als je dan van 11 tot en met 14 april vrij vraagt, ben je in totaal negen dagen vrij, terwijl je dat maar vier vakantiedagen kost.

Pasen (16 april tot en met 1 mei vrij)

Ook als je niet met Goede Vrijdag vrij bent, kun je genieten van een lange vakantie in april. Om in totaal zestien dagen (!) vakantie te hebben in ruil voor acht vakantiedagen, vraag je de volgende data vrij:

19 april

20 april

21 april

22 april

25 april

26 april

28 april

29 april

Tip: Goede Vrijdag en Pasen combineren? Dan ben je 23 dagen vrij voor 12 vakantiedagen.

Meivakantie (26 mei tot en met 6 juni)

Als je nog niet genoeg vrij hebt gehad in het voorjaar, is er ook nog een trucje eind mei en begin juni 2022 waarbij je zes vakantiedagen opneemt in ruil voor twaalf dagen vrij. Je vraagt hiervoor 27 mei vrij en 30 mei tot 3 juni.

Hemelvaartsdag (26 tot en met 29 mei)

Een lekker lang weekend om op te laden kan natuurlijk ook als je slechts 27 mei vrij neemt. Kijk waar je behoefte aan hebt.

Pinksteren (4 tot en met 12 juni)

Nog een optie: 7 tot en met 10 juni vrijvragen, waardoor je in deze periode negen dagen vrij bent in ruil voor vier vakantiedagen.

Tip: meivakantie en Pinksteren combineren? Dan ben je 18 dagen vrij voor 10 vakantiedagen.

Kerst en oud & nieuw (24 december tot en met 1 januari)

We zijn alweer bij de laatste manier aanbeland om je vakantiedagen slim in te zetten in 2022. Helaas vallen Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag op een zondag in 2022/2023, maar dat betekent niet dat je niet van een welverdiende vakantie kunt genieten. Als je 27 tot en met 30 december vrij neemt (vier vakantiedagen), heb jij lekker negen dagen vakantie.

