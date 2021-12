Fashionable feestdagen: de vijf grote modetrends voor de feestdagen

Nu de feestdagen dichterbij komen, is het hoog tijd om eens je garderobe in te duiken voor de perfecte outfit. Hoewel we ons nog middenin een lockdown bevinden en maar een beperkt aantal gasten mogen uitnodigen, betekent dat niet dat we ons niet leuk mogen aankleden. Sterker nog, we mogen voor de feestdagen alles uit de kast trekken en daarvoor zetten de vijf grootste modetrends voor vrouwen op een rij. Morgen lees je de mannentrends.

Wij vroegen Fenna Brinkmann van NSMBL en Beautify, om advies. Trek de glitter en glamour maar uit de kast.

Modetrends voor de feestdagen

December staat in het teken van de feestdagen en daar mogen we ons ook naar kleden. Party-outfits komen in alle soorten en maten, maar dit jaar mag écht alles uit de kast. Vergeet de grauwe dagen en pak tijdens de feestdagen uit met outfits die geïnspireerd zijn op de modetrends van dit seizoen. Hieronder de vijf grootste trends op een rij, aldus Brinkmann:

1. Disco

De feestdagen staan in het teken van glitter en glamour, daarom mogen goud en zilver niet ontbreken in je party-outfits. Dit jaar zien we metallic stukken en mogen de disco vibes terugkomen in je party outfit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2. Pailletten

Pailletten doen het altijd goed tijdens de feestdagen, dit jaar niet alleen in zwart, maar ook in felle kleuren. Ga bijvoorbeeld voor een paarse look of kies voor groen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3. Dierenprint

Dat dierenprint dit jaar groter dan ooit was, is inmiddels wel duidelijk. Ook voor de feestdagen mag de party animal in jou weer uit de kast.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kerst-modetrends

4. Veren

Niet alleen dierenprints mogen gezien worden, ook veren zijn terug van weggeweest. Spice iedere outfit een beetje op met veren op de mouwen, jurk of schoenen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

5. Geblokt

Waar we eerder nog vooral voor zwart of wit gingen, gaan we tijdens deze feestdagen voor een geblokte versie van de twee. Een van de modetrends waar we komende tijd nog veel meer van gaan zien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vrouwen zijn natuurlijk niet de enigen die gebaat zijn bij een stukje mode-advies voor kerst. Morgen vind je daarom advies voor mannen: wat moeten zij dragen tijdens de feestdagen? Daarvoor spreken we Alrik de Jong, van ‘broertje’ Manners.