Met kerst uren bellen om andermans verhaal te horen: ‘Pareltjes van gesprekken’

„Het is best moeilijk om goed te luisteren”, vertelt de zestigjarige Monique Raymakers uit Hilversum. Zij besteedt eerste kerstdag aan de telefoon. Waarom? Voor de Luisterlijn. Daar werkt ze namelijk als telefoon- en chat-vrijwilliger en voert ze gesprekken over allerlei onderwerpen. „Het zijn soms pareltjes van gesprekken.”

De Luisterlijn is bedoeld voor iedereen die zijn of haar hart wil luchten. Mensen die bellen, krijgen geen deskundig advies of aangereikte oplossingen, wel iemand die de tijd voor hen neemt en naar hen luistert. Zoals Raymakers bijvoorbeeld. De vrijwilligers van de Luisterlijn voeren zo’n 800 tot 1000 gesprekken per dag. „De telefoon blijft rinkelen.”

Vrijwilliger bij de Luisterlijn

Raymakers is in het dagelijks leven docent Engels. Maar naast haar baan werkt ze ook voor de Luisterlijn als vrijwilliger. Waarom ze daar wilde werken? „Ik trof een artikel aan in de krant en ik wist gelijk: ‘Dit ga ik doen’.” Zelf had de docente destijds net de diagnose kanker gekregen en besloot ze tijdens die periode een cursus bij de Luisterlijn te volgen.

Want vrijwilliger word je namelijk niet zomaar. Eerst krijg je een intensieve training van drie maanden waarin je gesprekstechnieken leert en oefent met acteurs. Als je eenmaal vrijwilliger bent, wordt er verwacht dat je wekelijks een dienst van vier uur doet. Waarvan ministens één nachtdienst per maand. Dat betekent voor Raymakers dat ze voor haar dienst samen met haar hondje en een kopje thee op de bank kruipt. En dan begint het bellen. „Je krijgt soms echt wat voor je kiezen. Van pareltjes en vrolijke gesprekken tot aan zware onderwerpen. Maar dat maakt het ook spannend.”

Luisteren naar allerlei verhalen tijdens kerstdagen

Volgens de vrijwilligster bestaat de groep bellers uit allerlei mensen. En de gespreksonderwerpen zijn net zo divers. „De Luisterlijn staat bekend om de gesprekken over problemen. Maar ik spreek ook mensen die thuiskomen van een heerlijke dag en dat even aan iemand willen vertellen. Bijvoorbeeld omdat hun partner overleden is en ze thuis niemand hebben om tegenaan te kletsen.”

Maar dat luisteren is volgens Raymakers nog best een kunst. „Luisteren is best moeilijk. Je moet namelijk niet bang zijn voor stiltes en vooral de persoon aan de andere kan van de lijn laten denken en vertellen. Je vult al snel iets voor een ander in, maar dat moet je afleren. Het belangrijkste is om te ontdekken waarom iemand je belt.”

Heftige, maar ook vrolijke onderwerpen

De gesprekken variëren van vijf gezellige minuten tot aan drie kwartier gespreksstof. Raymakers belt haar hele dienst door, met soms een pauze van een paar minuten voor een kopje thee. Tijdens haar gesprekken komen allerlei onderwerpen en thema’s voorbij. Luchtige, maar ook zware onderwerpen. „Zoals zelfbeschadiging, verhalen over misdrijven, somberheid, relaties of corona. Je probeert mensen rustig te krijgen, bijvoorbeeld als ze in paniek zijn.” Maar ondanks verdrietige verhalen, beleeft de vrijwilligster ook lol aan de telefoon. „Dan wordt er ook gelachen.”

Zelf kijkt de docente op van de hoeveelheid bellers in de nacht. „’s Nachts gaat er een andere wereld open.” Raymakers legt uit dat sommige gesprekken haar bijblijven of raken. „Ik heb nooit verdriet, maar meer diepe bewondering. Hoe de mens in staat is om door te gaan of met dingen om te gaan.” Maar na een dienst laat de vrijwilligster alle verhalen ook weer los. „Dat moet ook wel, want anders wordt het zwaar. Maar dat betekent niet dat ik nooit meer aan de gesprekken denk.”

Bellers met de kerstdagen

Raymakers werkt ieder jaar wel rond de kerstdagen voor de Luisterlijn. Nadat haar kinderen langs zijn geweest voor de kerstbrunch, gaat ze vanuit huis bellen en chatten. Want juist met de kerstdagen wordt er ook veel gebeld. „Mensen die niet zijn uitgenodigd of geen zin hebben in de verplichtingen en familieperikelen. Er zijn best veel mensen die hopen dat december snel voorbij gaat.” Waarom de vrijwilligster dit werk aanmoedigt? „Je kunt ontzettend mooie gesprekken voeren. In het normale leven zijn we geneigd om minder goed naar mensen te luisteren. Dit geeft mij echt een goed gevoel. Je helpt een ander, maar je krijgt er voldoening voor terug. ” Volgens Raymakers leer je ook weer dingen voor gesprekken in het dagelijks leven. „Je leert dieper te vragen waardoor mensen open worden.”

Onder de vrijwilligers ziet Raymakers steeds meer jongeren verschijnen. „Vaak zijn het studenten die op die manier leren wat er speelt in de wereld. Of jonge mensen die graag mooie gesprekken voeren.” Wil jij ook naar onbekende mensen luisteren? De Luisterlijn zoekt nog vrijwilligers. Je kunt je hier aanmelden.

Wil je ook graag even je verhaal kwijt? De Luisterlijn is 24/7 te bereiken via het telefoonnummer: 0880767000. Chatten of mailen is ook mogelijk via deze link.