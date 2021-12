Kabinet ziet ‘lichtpuntjes’ in data over omikron

Het demissionaire kabinet ziet „lichtpuntjes” in de data die de afgelopen dagen beschikbaar zijn gekomen over omikron. Maar zorgminister Hugo de Jonge waakt nog voor al te veel optimisme. „Het virus heeft ons zelden positief verrast.”

Het kabinet besloot anderhalve week geleden Nederland uit voorzorg weer grotendeels op slot te doen, nadat uit prognoses was gebleken dat de omikronvariant een enorme nieuwe besmettingsgolf op gang zou kunnen brengen. Zonder harde maatregelen dreigde de zorg overbelast te raken.

Volgende week nieuw advies van OMT

Uit Brits onderzoek blijkt nu dat omikron zich weliswaar een stuk sneller verspreidt dan de deltavariant, maar waarschijnlijk ook minder ziekmakend is. „Maar pas op, we weten onvoldoende om te zeggen dat het mee zal vallen”, waarschuwt De Jonge.

Het Outbreak Management Team (OMT) schreef vlak voor kerst in een advies ook al dat meer onderzoeksgegevens nodig zijn om harde conclusies te kunnen trekken. De deskundigen denken daar volgende week over te kunnen beschikken. Dan volgt ook weer een nieuw advies.

Volgens De Jonge zal daarin vooral het onderwijs centraal staan. Het kabinet wil het liefst dat de scholen na de kerstvakantie weer gewoon opengaan, en neemt daar maandag een besluit over. „Maar als uit datzelfde OMT-advies meer ruimte zou blijken, natuurlijk zal het kabinet zich dan daarop beraden”, aldus de minister.

Omikron meest dominante variant

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft al sinds de kerst ongeveer gelijk. Vandaag lagen er 1965 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis. Dat is te zien in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voor de kerst waren het er geruime tijd meer dan 2000.

Op de intensive cares liggen momenteel 515 mensen met corona, zes minder dan een dag eerder, en op de verpleegafdelingen 1450, 21 minder. Het aantal nieuwe opnames op de intensive care wegens Covid was het afgelopen etmaal 29, op de verpleegafdelingen kwamen er 182 nieuwe coronapatiënten bij.

De omikronvariant werd eind november voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika en Botswana. Het is nu de meest dominante variant van het coronavirus in ons land, wat betekent dat het bij meer dan de helft van de besmettingen om deze virusvariant gaat.