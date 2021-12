Honderd sportscholen willen naar rechter voor heropening

Honderd sportscholen willen naar de rechter om de tijdelijke sluiting van hun sector aan te vechten. Zij zijn sinds anderhalve week gesloten vanwege de lockdown, maar vinden dat ze net als supermarkten als essentieel moeten worden gezien. Zodra het benodigde geld voor de rechtsgang via een crowdfunding binnen is, spannen de ondernemers een kort geding aan tegen de Staat. Dat bevestigt een van de initiatiefnemers, sportschoolhouder Satisch Jhamai, na berichtgeving van Hart van Nederland.

Volgens hem hebben vooral vechtsportscholen zich aangesloten bij deze actie. Zij beginnen nu een campagne om de bijna 9000 euro die nodig is voor de rechtszaak op te halen. Naar verwachting is het binnen een paar dagen zover. „Hoe eerder dat is, hoe eerder we beginnen met de dagvaarding”, aldus Jhamai. Hij is het ook niet eens met het moeten tonen van een coronatoegangsbewijs voor het betreden van een sportschool. Die zou volgens hem voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Sportscholen: ‘Wij gaan niet stilzitten’

De brancheorganisatie van sportscholen NL Actief is niet op de hoogte van deze juridische stappen. Directeur Ronald Wouters zegt dat dit „nu niet de oplossing is”. Zijn vereniging, die spreekt namens zo’n 1200 ondernemers, denkt na over andere initiatieven. „Wij gaan niet stilzitten. De sport moet zo snel mogelijk open.”

Niet alleen sportscholen, maar ook zwembaden stappen naar de rechter omdat ze het niet eens zijn met de coronamaatregelen. Voorlopig hoeft zwembad ’t Gooische Bad in Hilversum niet meer te controleren op coronatoegangsbewijzen voor ouders die meegaan naar de zwemles van hun kinderen. Die uitspraak deed de voorzieningenrechter Midden-Nederland vandaag. Zwemles valt onder onderwijs en en dus oordeelde de rechter dat het zwembad daarmee geen binnensportlocatie is. Het controleren van de coronapas is daarom niet meer verplicht na het versoepelen van een lockdown, wanneer het zwembad weer de deuren mag openen.

Zwembad stapte naar rechter en won

De eigenaar van het zwembad wil de coronatoegangsbewijzen niet controleren van ouders die hun kinderen naar zwemles komen brengen en ophalen om hen om te kleden. De Hilversumse burgemeester verplichtte het zwembad daarop het bad alleen open stellen voor publiek vanaf 18 jaar met een geldig coronatoegangsbewijs, onder een dwangsom van 2500 euro per overtreding, met een maximum van 10.000 euro. Het zwembad tekende daartegen bezwaar aan en stapte naar de rechter.

Het feit dat ongevaccineerde ouders niet mee naar binnen mogen bij het zwembad, leverde al eerder ‘interessante’ situaties op. Zo bracht een man, die zich bewust niet laat prikken, een tent mee naar het zwembad in Alphen aan den Rijn. Daar wachtte de QR-weigeraar met een straatkachel en thermoskan warme koffie op zijn kinderen tot de zwemles voorbij was.