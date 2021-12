Luisteraars niet blij met ochtendshow-overname van Wietze de Jager: ‘Geen 538 meer voor mij’

Wietze de Jager vindt het „waanzinnig” dat hij de kans heeft gekregen om de ochtendshow van Radio 538 te maken, maar beseft ook dat het voor het huidige ochtendteam van Frank Dane „minder nieuws” is. In de ochtendshow, waar De Jager deze week invalt, reageerde hij op het nieuws dat gisteren bekend werd gemaakt. Luisteraars van de zender zijn echter niet blij met het nieuws, sommigen kondigen zelfs een kleine boycot aan.

De Jager en Van der Eerden waren de afgelopen jaren al samen te horen in het programma Weekend Wietze. „Met de nieuwe ochtendshow gaat 538 een volgende fase in”, zegt radiodirecteur Coco Hermans. „Door de jaren heen ontwikkelt ons publiek zich en het is voor een hitstation heel belangrijk met de luisterbehoefte mee te groeien. Eind november hebben we een start gemaakt met het aanpassen van onze programmering en de nieuwe ochtendshow is daarin een volgende stap.”

Weggeprogrammeerd bij Radio 538

Vanaf maandag moet Dane plaatsmaken voor zijn collega De Jager en diens sidekick Klaas van der Eerden. Het nieuws dat Dane na drie jaar uit de ochtend op Radio 538 wordt weggeprogrammeerd kwam gistermiddag voor velen als een verassing. Al snel deed het gerucht de ronde dat de dj niet of amper over de overname zou zijn ingelicht, maar dat weersprak Talpa Network ‘s avonds.

„Tegelijkertijd alle respect voor team Dane daarin, want dat is natuurlijk minder nieuws voor hen”, zegt De Jager vanochtend in zijn programma. „We begrijpen de berichten ook van mensen die zeggen van: ‘Joh, vervelend voor team Dane’. En daarom zeg ik ook: alle respect voor hen. Want dat is geen leuke situatie waar ze in zitten.”

Ochtendshow

Dane werd op maandag ingelicht over het einde van zijn programma, aldus een woordvoerster van Talpa Network, „waarna hij aangaf zijn team graag zelf in te lichten. Hier hebben we hem de ruimte voor gegeven”. Op het verzoek van dit team zou de startdatum van de nieuwe ochtendshow naar voren gehaald zijn van 31 januari naar aanstaande maandag.

De Jager keert met het programma na jaren terug in de ochtend bij Radio 538. Tussen 2012 en 2017 maakte hij een ochtendshow met Mattie Valk op Qmusic. Zij gingen destijds met ruzie uit elkaar toen een voorgenomen overstap naar Sky Radio op het laatste moment niet doorging.

‘Geen 538 meer voor mij’

Zoals eerder genoemd zijn verschillende luisteraars dus niet blij met de radiozender. Veel fans van Dane kondigen een kleine boycot aan en zeggen niet meer te zullen luisteren naar 538. Volgens anderen is het de ‘doodsteek’ voor de zender.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf maandag nemen Wietze de Jager en Klaas van der Eerden de ochtenduren voor hun rekening #frankdane en team. Doodsteek voor #radio538 nu maar #qmusic luisteren in de ochtend. — Runo Jansen (@runojansen) December 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je @wietzedejager en @KlaasvdEerden op 538 de ochtendshow geeft dan heb je geen vijanden meer nodig om je graf te graven. @Radio538 — Paul-Ivo ♑️ (@Paul_Ivo) December 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.