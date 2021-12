Deze gekke dingen vond de NS het afgelopen jaar in de trein

Je zit lekker uit het raam te turen in de trein als je ineens doorhebt dat je al bij je halte aangekomen bent. Stress, zometeen rijdt ‘ie weg met jou er nog in! Overhaast pak je je jas en sprint je naar buiten. Pas als de conducteur fluit en de deuren weer open gaan, denk je: ‘M’n telefoon ligt er nog in’. En dan ben je ver van huis. Maar de NS vond ook een aantal opmerkelijke voorwerpen.

Dit jaar waren treinreizigers slordiger dan voorheen. Ze hebben namelijk meer spullen in de trein laten liggen. Dat waren vooral ‘logische’ dingen, zoals sleutels, mobiele telefoons, tassen, brillen en earpods, laat de NS vandaag weten. Maar sommige mensen vergaten een elektrische grasmaaier, een televisie en één vrij bekend persoon liet een formatiedocument liggen in het openbaar vervoer.

Gevonden voorwerpen in de trein

De NS vond het regeerakkoord niet zelf, dat was een reiziger. En die persoon leverde het document niet netjes af bij de gevonden voorwerpen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vergat het document in de trein, de vinder speelde het door aan de Volkskrant. Over zijn fout zei Segers: „Het stomste wat je kan overkomen. Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry…”



In totaal zijn er zo’n 40.000 voorwerpen op de stations of in treinen gevonden. Een jaar eerder waren dat er ongeveer 30.000. Voor de coronacrisis, in 2019, ging het om ruim 100.000 vergeten spullen. Een flink verschil dus met nu. Verloren voorwerpen kunnen via een digitaal formulier worden opgegeven. De kans dat die bij de eigenaar terugkomen is het grootst binnen vijf dagen na verlies, aldus de NS.

Tussen de gevonden spullen van dit jaar zitten ruim 120 knuffels. De NS probeert deze week de knuffels weer met hun eigenaren te herenigen. De vervoerder plaatst onder de hashtag #weekvandeverlorenknuffel via Instagram, Twitter en Facebook foto’s van onder anderen Izzy de IJsbeer, Danny de Dino, Petra de Poedel, Churandy de Cheetah en Katja het Konijn.



