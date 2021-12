Gemeente Den Haag kondigt noodbevel af vanwege persconferentie

In het centrum van Den Haag is vanavond vanaf 18.00 een noodbevel van kracht vanwege de coronapersconferentie. „Mensen die aantoonbaar uit zijn op de verstoring van de openbare orde moeten zich uit dit gebied verwijderen”, meldt de gemeente op Twitter.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat demissionair premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge Jaap van Dissel van het RIVM met nieuwe maatregelen komen vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.



Let op! Er is vanavond een noodbevel van kracht in het centrum van Den Haag (binnen de paarse lijn op de kaart hieronder 👇). Mensen die aantoonbaar uit zijn op de verstoring van de openbare orde moeten zich uit dit gebied verwijderen.

Harde lockdown aangekondigd

De nieuwe maatregelen werden aangekondigd tijdens een persconferentie vanuit Den Haag. Er werd een harde lockdown aangekondigd vanwege de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Onder andere niet-essentiële winkels, scholen, restaurants en bioscopen moeten tot zeker 14 januari de deuren sluiten. De strenge lockdownmaatregelen gaan morgen al in.

De gemeente Den Haag wil voorkomen dat actievoerders vanavond voor problemen zorgen in de stad. Sinds 18.00 uur is daarom een noodbevel van kracht in een deel van de stad.

demonstranten houden lawaaiprotest

Het ANP meldt dat er zich tientallen agenten rondom het ministerie van Justitie in Den Haag bevinden, waaronder politie te paard. Er zijn zo’n 100 tot 150 demonstranten aanwezig. Zij houden een lawaaiprotest. Kort voor de persconferentie begon, werd er onder meer op fluitjes geblazen door de demonstranten. De sfeer is rustig.