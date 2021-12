‘Dreigende lockdown is hard gelag’, ondernemers maken er nog het beste van

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland noemen de dreigende lockdown een ‘hard gelag’ voor ondernemers. Naar verwachting moeten niet-essentiële winkels een week voor kerst abrupt de deuren sluiten.

Veel ondernemers zetten daarom alles op alles om er het beste te maken voordat ze na vandaag waarschijnlijk een tijdlang dicht moeten. Zo gingen veel winkels vanochtend eerder open en worden klanten alvast gewezen op de bezorgmogelijkheden.

‘Maak winkelen op afstand mogelijk’

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) wijst er dan ook op dat winkeliers straks de kans moeten krijgen om hun waren alsnog te kunnen slijten. Volgens directeur Eus Peters van RND zouden uitzonderingen via ‘click & collect’ mogelijk moeten worden. Ook vindt hij dat winkelen op afspraak ingesteld moet worden. Daarmee zouden met name kleinere bedrijven zonder webshop geholpen zijn.

Ook VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat de laatste weken van het jaar voor veel ondernemers doorgaans de beste weken zijn, die het verschil kunnen maken. „We begrijpen dat het kabinet iets moet doen om de oprukkende omikronvariant in te dammen”, aldus een verklaring van de ondernemersverenigingen. „Tegelijkertijd is een lockdown voor ondernemers in de detailhandel, kappers en talloze andere ondernemers in deze drukke kerstweken een hard gelag.”

Ook komen veel ondernemers niet in aanmerking voor de huidige steunpakketten van de overheid. De drempel om in aanmerking te komen voor hulp via de NOW-loonsteun is 20 procent omzetverlies. Voor de tegemoetkoming in de vaste lasten via de TVL-regeling moet zeker 30 procent omzet worden gemist. „Daardoor komen veel ondernemers waarschijnlijk niet in aanmerking voor ondersteuning. Maar door een nieuwe lockdown lopen ze wel de beste weken mis.” Veel ondernemers hebben bovendien al schulden en zijn door hun reserves heen, zo klinkt het.

Nieuwe lockdown zorgt voor logistieke chaos

Net als de RND roepen VNO-NCW en MKB-Nederland op om vooral te kijken naar wat nog wel mogelijk is. Zo hopen ze de schade voor ondernemers te beperken. Bij een harde lockdown zitten straks opnieuw 300.000 winkelmedewerkers noodgedwongen thuis. Verder dreigt er een logistieke ramp, omdat er nog heel veel containers met goederen deze kant op komen. Zeker als ook de winkelvoorraden straks weer teruggestuurd zouden moeten worden naar de distributiecentra vanwege de run op onlineaankopen.