Nederlandse verpleegkundigen en artsen naar Curaçao om te helpen in strijd tegen corona

Twintig Nederlandse verpleegkundigen en artsen vertrekken dit paasweekend naar Curaçao om de ziekenhuizen daar te ondersteunen. Ook helpen ze de lokale GGD met sneller vaccineren tegen het coronavirus.

Curaçao kampt met relatief het grootste aantal besmettingen ter wereld. Nederland heeft daarom besloten om het eiland te helpen. Naast het sturen van extra mankracht, stuurt Nederland ook medische apparatuur, zoals beademingsapparaten.

30.000 vaccins

Gisteren kwamen er al 30.000 vaccins vanuit Nederland aan op Curaçao en Aruba. Dit weekend vliegen er zestien verpleegkundigen en vier artsen naar Curaçao. Twee van de artsen zullen gaan helpen met het vaccineren, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

In de komende dagen gaan er nog eens zeven artsen en twee verpleegkundigen naar het eiland om te helpen in de strijd tegen corona. Het dagelijkse aantal besmettingen ligt er erg hoog. Ook belanden er veel mensen die het coronavirus oplopen in het ziekenhuis.

„Het is nogal wat om zo snel de knoop door te hakken om je leven in Nederland te pauzeren en mensen op Curaçao te gaan helpen in moeilijke omstandigheden”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. Hij prijst het personeel dat bereid is dit intensieve werk te doen. „Het voelt voor mij als een daad van naastenliefde dat zoveel verplegers en artsen dat doen tijdens deze paasdagen.”



De komende tijd komen ook uit de Verenigde Staten nog artsen en verpleegkundigen over, onder anderen ic-verpleegkundigen. In totaal komen er vijftien ic-verpleegkundigen en artsen naar Curaçao. Onder tussen blijft de werving in Nederland, maar ook in de VS doorgaan.

Eiland verlaten

Eerder deze week riep de vertegenwoordiging van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten vakantiegangers, studenten stagiairs op om Curaçao vanwege de ernstige coronasituatie zo snel mogelijk te verlaten. Ook besloten reisorganisaties tot 15 mei alle reizen naar het eiland te schrappen.