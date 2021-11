Vier SEH-artsen spreken zich uit tegen coronabeleid: ‘Zorgcapaciteit echte probleem’

„Met de komende maatregelen gaan we voorbij aan het echte probleem, de zorgcapiciteit.” Dat is de boodschap van vier SEH-artsen die de noodklok luiden. Zij schreven een brief aan de Tweede Kamer en spreken zich uit tegen het huidige coronabeleid.

SEH-artsen Anne-Marie van Asten, Luka Bilbija, Cindy Sjaardema en Brian de Lange ondertekenden de brief die RTV Zaanstreek vandaag publiceerde. De brief wordt veelvoudig gedeeld op social media. Vanuit hun persoonlijke titel schreven ze hun bezwaren op, naar aanleiding van de afgekondigde nieuwe maatregelen. „Het grootste probleem wordt niet aangepakt: het zorgcapaciteitsprobleem.”



Dit werd tijd. En nu kijken hoe de MSM deze vier SEH artsen kapot gaat maken. https://t.co/LBteGADzFP TEAM SEH – ongevaccineerd en wel. Geef die mensen geld, beloning en vooral: collega's. — Ebru Umar (@umarebru) October 30, 2021

SEH-artsen luiden noodklok zorgcapaciteit

Het viertal kaart aan dat de afgelopen anderhalf jaar niks is gedaan aan het capaciteitsprobleem in de zorg. Iets wat volgens de doktoren al jaren speelt. De SEH-artsen schrijven inzicht te hebben in de werkdruk op de Spoedeisende Hulp en in de ziekenhuisbezetting. „Omdat wij patiënten opnemen voor bijna alle medisch specialismen.”

De medici belichten de salarissen, arbeidsvoorwaarden, opleidingen, wervingscampagnes en zorgbudgetten die voor de uitstroom van verpleegkundigen zorgen. „Het is logisch dat wanneer er meer handen aan het bed staan, de gemiddelde werkdruk daalt en verpleegkundigen duurzaam met plezier inzetbaar blijven.”



Die weten niet waar ze over praten toch?

Ze staan wel met hun poten in de klei!@hugodejonge⁩ @vws ⁦@2eKamertweets⁩ Vier SEH-artsen sturen brief naar Den Haag | RTV Zaanstreek https://t.co/iJJanKcg9Y — Claudia (@Repelsteel12) November 3, 2021

Coronamaatregelen lossen probleem zorgcapaciteit niet op

De artsen zien bij hun collega’s dat de werkdruk z’n tol eist en het personeel overbelast is. Ook leerling-verpleegkundigen zien volgens hen geen toekomst voor zichzelf in het vak. Ze benadrukken het belang van verpleegkundig personeel. „We moeten nu maximaal investeren in verpleegkundig personeel en niet in zaken zoals het opleiden van BOA’s of ongelimiteerde testlocaties.”

De huidige coronamaatregelen lossen volgens de vier medici „het echte probleem niet op”. Daarnaast zijn maatregelen als lokale lockdowns, mondkapjesplicht, avondklok of uitbreiding van het QR-code systeem, volgens hen, „volstrekt onwetenschappelijk, ondoelmatig en zorgen voor tweedeling in de maatschappij”.



Over het #coronabeleid van het #demissionairekabinet verschillen de meningen nogal. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat vier SEH-artsen van de spoedeisende hulp afgelopen week een open #brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. https://t.co/F7GNxLAs6l — Bianci ❤️ (@meBianci) November 3, 2021

Open brief over coronabeleid naar Tweede Kamer

„Om nu de ongevaccineerden aan te wijzen als oorzaak voor het falen van ons zorgsysteem is onrechtvaardig en zorgt enkel voor een zeer onwenselijke polarisatie en tweedeling”, vervolgen de artsen. „Wij voelen de noodzaak, in het maatschappelijk belang, ons uit te spreken, omdat wij zien dat er sprake is van een ‘emergency’.”

Het viertal vraagt tot slot demissionair premier Mark Rutte en coronadeskundigen Jaap van Dissel, Diederik Gommers en Ernst Kuipers om een gesprek. „Wij vinden dat wij, als vier betrokken SEH-artsen, die werken op de Spoedeisende Hulp en dus aan de poort staan van de ziekenhuizen, recht hebben van spreken en onze zorgen mogen uiten.”