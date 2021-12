Nu ook veertigers aan de beurt voor een boosterprik

De eerste veertigers mogen een boosterprik gaan halen. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge meldde deze eerste kerstdag op Twitter dat mensen met de geboortejaren 1971, 1972 en 1973 aan de beurt zijn om een afspraak te maken.

„Eerste kerstdag en de eerste veertigers mogen: 1971, 1972 én 1973. Plan de oppepprik online vanaf 11.00 uur”, schrijft De Jonge. Vaccinatielocaties zijn ook tijdens de feestdagen open.

Laatste vaccinatie moet minstens drie maanden geleden zijn

De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie maanden na herstel van corona. Dat was eerst zes maanden, maar gezien de snelle opmars van de omikronvariant is het boostermoment naar voren gehaald. Mensen kunnen niet kiezen welk vaccin ze krijgen: de prik wordt gezet met Moderna of Pfizer, ongeacht de voorgaande vaccinaties.



Eerste kerstdag en de eerste veertigers mogen: 1971, 1972 én 1973.

🕚 Vanaf 11.00 uur via:

💻 https://t.co/atuKEXyXpm

💡 Zie voor uitleg: https://t.co/PbayVuQaoV

ℹ️ Lees meer en zie altijd welk jaar aan de beurt is op: https://t.co/oKdX3cjU4C pic.twitter.com/LHaXup66Y1 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 25, 2021

Boosterprik nu 2,5 miljoen keer gezet

Tot dusver is de boosterprik ongeveer 2,5 miljoen keer gezet, laat Hugo de Jonge ook weten. Daarmee komt de algehele vaccinatiegraad van geboosterde mensen op 16,4 procent.

In totaal zijn er ruim 1,8 miljoen boosters gezet door de GGD en hebben ongeveer 130.000 mensen met een afweerstoornis een derde prik gekregen. Ook zijn er ruim een half miljoen vaccins gezet door andere uitvoerders, zoals ziekenhuizen.

Afgelopen week is de boosterprik ruim 900.000 keer gezet. De week daarvoor waren dat er ongeveer 780.000. Het is de bedoeling alle 18-plussers voor 1 februari geprikt te hebben. De Jonge zei eerder deze week bij een bezoek aan de GGD te verwachten dat dit doel wordt gehaald. „De GGD heeft ons nog nooit teleurgesteld.”

De Nederlandse boostercampagne kwam in vergelijking met de rest van Europa laat op gang. In onder meer Denemarken, Duitsland, Ierland en Frankrijk heeft al ongeveer een derde van de hele bevolking een boosterprik gehad.



Janssen-vaccin wordt niet ingezet

Het Janssen-vaccin zal vooralsnog niet als boosterprik worden ingezet, werd gisteren duidelijk. Het demissionaire kabinet neemt het advies van de Gezondheidsraad op dit vlak over, meldde Hugo de Jonge.

Volgens de Gezondheidsraad lijkt een boosterprik met de mRNA-vaccins van Pfizer of Moderna beter te werken, zeker bij mensen die eerder een prik kregen met het Janssen-vaccin. Bovendien kan bij Janssen een zeldzame, maar ernstige bijwerking optreden, waardoor bloedstolsels ontstaan.

“Voor de boostercampagne blijf ik vasthouden aan de primaire inzet van een mRNA-vaccin als bescherming tegen COVID-19”, aldus De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. De Gezondheidsraad kwam eerder op de vrijdag met haar advies.