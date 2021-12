Vandaag eerste coronaprikken voor jonge kinderen met medisch risico

Kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud met een medisch risico kunnen vanaf vandaag gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Hierbij gaat het om jonge kinderen die bijvoorbeeld ernstige astma, een aangeboren hartafwijking of het downsyndroom hebben.

Zij lopen meer gevaar voor ernstige bijwerkingen van het coronavirus dan hun gezonde leeftijdsgenoten.

Volgens de Gezondheidsraad zijn er ongeveer 40.000 kinderen die tot deze groep behoren. Zij zijn in de afgelopen dagen door de behandelend kinderarts uitgenodigd om het vaccin te halen, en kunnen hiervoor terecht bij een reguliere vaccinatielocatie van de GGD. Er is hiervoor een aangepaste dosis van het coronavaccin Pfizer en BioNTech beschikbaar: in deze prik zit 10 microgram in plaats van 30 microgram. Tussen de eerste en tweede prik moet minimaal vier weken tijd zitten.

Hester Rippen, directeur van Patiëntenorganisatie Kind en Ziekenhuis, liet eerder weten dat corona „een echt risico” is voor kinderen met een medische aandoening. Zij hebben een grotere kans op een ernstige ontstekingsreactie in de organen door corona en ook op ziekenhuisopname. „Deze kinderen vaccineer je in het belang van hun eigen gezondheid”, stelt ze. „Sommige gezinnen met een kind met een hoog medisch risico zitten al een tijd thuis, omdat ze zo kwetsbaar zijn voor corona.”

Vaccin voor gezonde kinderen

In de tweede helft van januari mogen ook kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud zonder medisch risico een coronavaccin halen, als zij en hun ouders dat willen. Volgens de Gezondheidsraad zal dit ervoor zorgen dat het reproductiegetal van corona met zo’n 11 procent zal afnemen. „Dat is een mooi bijkomend voordeel, maar dit is niet leidend geweest in ons oordeel”, zegt de raad hierover.

De raad wil vooral voorkomen dat jonge kinderen MIC-C krijgen, een ontstekingsreactie in de organen. Die kans is voor kinderen echter wel erg klein. Sinds de start van de coronapandemie zijn er slechts 103 kinderen in de leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting.