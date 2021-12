Restaurants woest op kabinet: ‘Ze laten ons in de stront zakken’

De horeca en dan met name de restaurants blijven zitten met grote, onverkoopbare voorraden. Juist vanwege de drukke kersttijd waren die voorraden in grote hoeveelheden ingeslagen. Niemand had deze snelle sluiting zien aankomen, blijkt vandaag uit een rondje langs Nederlandse horecazaken.

Gilles Harthoorn van Hotel Restaurant Duinzicht op Schiermonnikoog is laaiend op het kabinet. „We zitten met een enorme kostenpost”, zegt hij. „We kunnen niet alles invriezen, veel is rijp voor de container. De voorraad naar de voedselbank brengen is geen optie, dat is op een eiland wat lastiger dan aan de wal.” Zijn hotel en restaurant waren voor de kerst volgeboekt. „Ze laten ons in de stront zakken, het is een grote smeerlapperij.”

Gedesillusioneerd door persconferentie

Eigenaar Johan de Vos van een restaurant en café in Breda heeft er nog niet over nagedacht wat hij met de voorraad gaat doen. „Ik ben nog steeds volledig gedesillusioneerd van gisteravond”, zegt hij. „Ik spoor iedereen aan niks weg te gooien maar de voorraad naar de voedselbank te brengen. Ik hoop dat er nog wat mensen langs komen om wat eten af te halen, want ik heb heel veel ingeslagen. Dit kun je niet meer uitleggen, iedereen heeft veel ingeslagen voor de kerst, het ligt vol bij iedereen – en dan zo vlak van tevoren sluiting afkondigen, dat kan echt niet.”

Restaurants willen ‘koelkastvergoeding’

Net als Koninklijke Horeca Nederland pleit De Vos voor een koelkastvergoeding. „Dat zou netjes zijn. Maar ook de winkels die nu blijven zitten met hun collecties, die moeten ook gecompenseerd worden vind ik.”

Sommige restaurants ontspringen de dans, zoals 2-sterren restaurant Sabero in Roermond. Die sluit vanwege een geplande vakantie en had volgens eigenaresse Sonja Boreas ook niet veel voorraad ingeslagen. Maar de meeste horecahouders zijn woest op de regering. „Die mensen staan zo ver weg van de realiteit, dat breekt ons gewoon op”, verzucht De Vos.