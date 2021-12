Max verstappen begint jacht op wereldtitel vanaf pole: ‘Ongelooflijk blij’

Met een grote grijns stapte Max Verstappen na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Abu Dhabi uit zijn Red Bull-bolide. „Een geweldig gevoel om hier poleposition te pakken”, zei de 24-jarige Nederlander. „Ik ben ongelooflijk blij. Dit wilden we.”

Verstappen kreeg in het beslissende deel van de kwalificatie wat hulp van teamgenoot Sergio Pérez, die hem even op sleeptouw nam. Het leidde tot een razendsnelle rondetijd van 1.22,109. Zijn grote rivaal Lewis Hamilton bleef daar bijna vier tienden boven.

Verstappen ging gevecht om pole ‘heel relaxed in’

„Ik ging dit gevecht om pole heel relaxed in”, zei Verstappen. „Ik doe altijd mijn best en het team geeft mij altijd de best mogelijke auto. Ik kijk uit naar de race van zondag. We gaan proberen op ons best te presteren en dan zien we wel waar het eindigt. Het wordt niet makkelijk, zeker niet met hun vorm van de laatste weken”, zo doelde Verstappen op de snelheid van de Mercedes van Hamilton. De twee titelrivalen gaan met evenveel punten (369,5) de laatste race van het seizoen in.

Terwijl Verstappen luid werd toegejuicht door het publiek op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, klonk boegeroep toen Hamilton bij de microfoon kwam staan. „Desondanks vind ik het hier fijn publiek”, zei de Brit. „Max reed een geweldige ronde, ik kon daar geen antwoord op geven. In mijn eerste ronde liet ik iets liggen. Mijn tweede ronde was wel foutloos, ik kon niet sneller. Desondanks sta ik nog steeds op de eerste startrij. Zo kan ik in ieder geval zien waar Max is”, zei Hamilton met een knipoog, doelend op de felle gevechten van de afgelopen weken met Verstappen.

Start op zachte banden

De Nederlander start de race op de zachte banden, Hamilton op de medium-banden. „Het voelde op beide soorten banden goed”, zei Verstappen na de kwalificatie.

Lando Norris kwalificeerde zich in de McLaren als derde. „P3 is best een verrassing”, zei de Brit. „De titelstrijd vindt voor me plaats. De eerste rondjes zal ik daar in ieder geval zicht op hebben, misschien wel de hele race. Ik ben wel een beetje nerveus, want ik wil geen controverse veroorzaken. Ik ga gewoon mijn best doen.”