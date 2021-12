FIOD arresteert man die online coronavirus verkocht

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een man opgepakt die in verband wordt gebracht met de website ‘jaikwilcorona.nl’, waar mensen het coronavirus konden bestellen. De website is inmiddels offline gehaald, zo maakt de FIOD bekend.

Op de website konden mensen voor 33,50 euro een zogenoemde ‘coronakit’ bestellen om zichzelf met het coronavirus te kunnen besmetten. “Volgens de website zou alles wat nodig was voor een bewuste besmetting eenvoudig en snel door de brievenbus kunnen worden geleverd”, laat de FIOD weten. In het pakketje zat een buisje met vloeistof waar het coronavirus in zat en een zelftest om de besmetting met het virus vervolgens vast te stellen.

Zelfbesmetting met coronavirus voor herstelbewijs

Mensen die zich niet willen laten vaccineren en geen herstelbewijs hebben, zouden op deze manier toch in het bezit van een herstelbewijs kunnen komen. Nadat ze zichzelf besmet zouden hebben, zou een test bij de GGD een positief resultaat opleveren. Bij een negatieve testuitslag na genezing, kregen mensen een herstelbewijs. „De GGD kan dan een genezenverklaring afgeven”, aldus de FIOD.

Vermoedelijk reactie op 2G-beleid

Met de website speelde de man volgens de FIOD vermoedelijk in op het veelbesproken 2G-beleid, waarbij alleen mensen die hersteld zijn van het coronavirus of gevaccineerde mensen een QR-code kunnen krijgen. Een negatieve testuitslag biedt dan geen toegang meer tot drukbezochte locaties zoals café en restaurants. Het voorstel voor 2G-beleid is inmiddels op de lange baan geschoven vanwege veel verzet in de Tweede Kamer.

De man werd gisteren opgepakt en, na verhoor, inmiddels weer op vrije voeten. Hij wordt verdacht van oplichting. Dat liet een woordvoerder van de FIOD vandaag weten. “Het onderzoek moet uitwijzen of en hoeveel coronakits de man heeft verkocht, en of het werkt”, zei de woordvoerder.